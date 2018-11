"La clave para superar una crisis es elaborar proyectos"

Se acerca fin de año y en un contexto como el argentino, marcado por la incertidumbre, ¿cómo puede un líder de empresa mantener la calma y proyectar 2019 sin dejarse llevar por la ansiedad?

Un líder tiene que tener un buen análisis de campo con una actitud con cierto filtro de todo lo que va pasando. Hay mensajes que tienen que ver con una realidad, pero una realidad que, por ahí, no es la más positiva. Para emprender tenemos que tener un filtro para evitar que nos contaminen con los efectos negativos. Si uno piensa en una negatividad total, no puede proyectar algo positivo. Aparte, hay nichos dentro de la realidad, y hay que llegar a encontrarlos. Incluso en 2001, han salido proyectos buenos y gente muy fortalecida. El líder tiene que alejar la queja porque es contagiosa y se hace un círculo vicioso. Uno nace con ciertas cartas y tiene que saber usarlas para bien. Si nos quejamos de las cartas que tenemos, tanto en la empresa como en la vida personal, no podemos ver que uno siempre tiene un comodín y que puede transformar el juego. Tenemos que ver qué cartas tenemos de positivo y qué podemos hacer para potenciar o qué cambios podemos hacer gracias a lo que nos pasa. Ser positivo repercute en la creatividad.

Hombres y mujeres de negocios enfrentan números en rojo y tiempos en los que analizan reducir la cantidad de personal de las empresas que lideran. ¿Cómo evitar el estrés? ¿De qué modo se puede proteger el cuerpo?

Debemos aprender a dominar las emociones negativas y potenciar las positivas para afrontar satisfactoriamente los desafíos que se nos presentan en todas las áreas. Estas son formas de reducir el estrés. La parte intelectual la tenemos que usar a favor, con alertas. Tenemos que tener una plasticidad mental para desarrollar como los abdominales en el gimnasio. Nuestro gimnasio es la mente. Así como los músculos hay que trabajarlos, también se tienen que entrenar las creencias para actuar en la vida. Hay que vencer los miedos internos. La positividad, el entrenamiento mental y el filtro ayudan a evitar todo esto. Hay números en rojo pero hay empresas que progresan. También tenemos que tener ese mismo filtro para el estrés. Porque todo va al cuerpo y a la mente: trae insomnio, ira, negatividad. Un gran filtro emocional para cosas que nos invaden: un pensamiento negativo va hacia otro pensamiento negativo. Cuando empieza el primero negativo de esos fulminantes, se puede hacer un zapping a otro tema más positivo, concentrarse en algo que nos ha salido bien. En una empresa, cuando hacemos una tormenta de ideas, una idea positiva lleva desarrollar otra idea positiva en el otro y va una tras otra.

¿Cómo afecta el autoboicot a los líderes de empresas? ¿Quiénes son más propensos a caer en esta trampa?

Muchas veces los miedos nos llevan al autoboicot. El autoboicot también se da, a veces, por el miedo al éxito, a caer, a tropezar o a no ser exitoso. En ocasiones, uno se autoboicotea cuando está más cerca del éxito. Uno es el peor enemigo.

¿Cómo evitarlo?

Hay que hacer metas a corto, mediano y largo plazo y festejar cada zanahoria que uno va cosechando. La persona con miedo al éxito se boicotea mucho. Escaparse de un ejercicio cuando va mal, es decir, cuando uno se queda imbuido en un problema, pasar a otro punto para tomar un poco de control sobre otros. A veces uno queda enquistado en un tema y no puede salir. También, es bueno tratar de encontrar complementariedad en alguna persona de la empresa. La clave fundamental para superar una crisis es elaborar proyectos. Tener proyectos genera endorfina, acrecienta la energía, da sentido a la vida, son como estímulos naturales que están a nuestra disposición, ¿no?

¿Qué recomienda a los número uno de empresas para encarar positivamente y planificar el nuevo año? ¿Qué ejercicios pueden ser de ayuda?

El buen líder es el que está abierto a las oportunidades. Estas solo aparecen cuando les damos la bienvenida. Tenemos que estar abiertos. Cada movimiento de uno tiene una lógica parecida al ajedrez. Cada movimiento modifica totalmente el entorno y viceversea. Pero el líder tiene un crecimiento en su capacidad interior. Debemos contener la "gamaglobulina emocional", que es como un microclima, a modo de prevención. La parálisis nacida del miedo es el peor enemigo de las concreciones. La adrenalina que nos produce el tipo de sentimiento deberíamos usarla para volcarnos a la acción, para llegar con éxito a nuestras metas; es una especie de espiral que se retroalimenta permanentemente en el intercambio con los demás. En una empresa, la buena onda del de arriba repercute en los empleados y en los clientes.

¿La queja frena, desvitaliza?

Uno puede transformar el círculo vicioso de la queja, la ira, la pasividad, en uno virtuoso, de entusiasmo, de actitud alegre y flexible que influirá sobre nuestra perspectiva y sensaciones. Es bueno programarse positivamente. Por ejemplo, planear el año. Cuando deseamos algo, nuestro pensamiento tiene que ser claro y fuerte. Cuando es así, nuestro interior empieza ya a actuar magnéticamente, atrayendo hacia nosotros cosas, recursos y oportunidades. Cuando uno está más negativo, atrae todo lo negativo. El entusiasmo contagia. El líder tiene que ser entusiasta, creativo, emprendedor.

Hoja de ruta

Psicóloga y escritora, Beatriz Goldberg es especialista en crisis individuales, de pareja y familiares. Su tarea se extiende más allá del consultorio en el que atiende desde hace más de 30 años, ya que coordina talleres y ofrece conferencias. Además de su actividad como docente, trabajó en el Hospital neuropsiquiátrico Borda. Es consultora y miembro de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires. Es autora de varios libros.