Juego de tronos y pinturas

Game of Thrones (Juego de Tronos), la reconocida serie de novelas de fantasía de George R. R. Martin transformada en serie televisiva, capturó fanáticos alrededor del mundo, que no solo agotan cada vez que sale una edición nueva de los libros, sino que semana a semana consumen los nuevos capítulos. Tomando como base este éxito, en la pinturería Colorshop decidieron aprovechar este reconocimiento para, a través de un juego, capacitar empleados y socios, e impulsar las ventas.

"A partir del último Mundial de Fútbol, implementamos juegos con los empleados de pinturería, unas 600 personas, a través de un formato de prode para anticipar los resultados de los partidos. Estuvieron muy motivados y fue una prueba para ver si podíamos seguir en esta línea", explica Paula Rodríguez, gerente de Marketing de Colorshop.

Colorshop se maneja con pinturerías que venden sus productos. "Tenemos clientes que mueven el 35% del total de la venta de la compañía y planes de relacionamiento con los empleados", explica Rodríguez. No son empleados directos de la firma, sino de los clientes, pero el objetivo de la compañía es que tengan afinidad y "muevan" ciertos productos. Como primer paso, entonces, se organizaron juegos didácticos relacionados con los productos, en formato quincenal y online, que eran, por ejemplo, para combinar colores. "De 600 empleados, participaban prácticamente 500. Se engancharon mucho", explica Rodríguez sobre esta primera instancia, que incluía premios e incentivos.

Ahora, desde fines de febrero y principios de marzo, elevaron la apuesta con "Conquistadores". "Vamos a hacerles conquistar territorios que tienen que ver con nuestros productos. Tenemos una serie de productos premium y tienen que completar desafíos que tengan que ver con capacitación y específicos", explica Rodríguez. Y reciben puntos por la compra de un producto sobre el que se capacitaron. "Con esto, tratamos de incentivar la venta, desarrollando los conocimientos del vendedor. Suman puntos como equipo", añade.

Hasta julio, el juego concentrará la conquista territorial tan conocida en Game of Thrones, con equipos ganando "territorios del color" a partir de la capacitación, la venta y los juegos. Luego, la idea es que avancen como "conocedores" del producto. "La venta pasa mucho por la pinturería, por eso necesitamos tener una relación muy afinada con ellos, para que conozcan los productos", cierra Rodríguez.

F.R.