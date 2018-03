Inflación: una variable clave

Si bien este año la inflación será más elevada de lo esperado, una diferencia respecto a años anteriores tiene que ver con su medición. Tal como considera Mariana Schoua, de Duke Energy: "Este año tenemos la ventaja de que la inflación oficial no difiere de la real", y este no es un dato menor, porque facilitará las negociaciones con gremios, proveedores, clientes e, incluso, el Gobierno. Si bien esto no significará que cada parte consiga lo que pida, al menos ninguna podrá beneficiarse de la manipulación de las estadísticas, como podía suceder cuando existía desconfianza en las cifras del Indec. "Ningún escenario que contemple variaciones de precios y costos reiteradamente es bueno para la estabilidad, la confianza y la inversión", afirma Carla Fada, CEO de Moul, firma que se dedica a la producción de medias de diseño. Y señala que "lamentablemente, tanto los salarios como los precios son porciones de la misma torta". Por ello, ve con temor "el impacto que pueda tener en las pymes una coyuntura de puja de intereses entre costos y precios, salarios y demanda".