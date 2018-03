Harvard pierde el liderazgo del FT Global MBA

Por primera vez en tres años, Harvard Business School no se erige como la escuela de negocios mejor posicionada a nivel global. Quien se lleva dicho reconocimiento es, en cambio, Insead, la escuela de negocios con sedes en Francia y Singapur que ocupaba el cuarto lugar en 2015. Si bien desplazada, Harvard aún permanece en lo alto del ranking, con el segundo puesto, y tercera se impone la británica London Business School, que también cayó una posición respecto del año anterior. Estos datos se desprenden del FT Global MBA ranking 2016, un relevamiento de los mejores programas de MBA full-time del mundo que realiza cada año el Financial Times y cuya última edición fue publicada en enero pasado.

Para clasificar a las 157 escuelas de negocios que formaron parte de esta edición, la publicación se basó en datos relativos tanto a estas como a sus graduados (9.800 en esta ocasión).

A su vez, como cada año, los alumnos de dichas instituciones fueron entrevistados tres años después de haber culminado el programa (por lo que estos tienen que tener una antigüedad de, al menos, cuatro años para participar).

Por otra parte, entre los criterios utilizados para valorar a los MBAs, se incluyen el salario de sus alumnos tres años después de la graduación, la diferencia de esta cifra respecto de la que percibían previo a completar el posgrado, su progreso laboral, y la proporción de mujeres tanto en el cuerpo docente como en el estudiantado, entre otros.

Acompañando a Insead, Harvard Business School y London Business School, en las primeras 10 posiciones de este relevamiento se ubican seis escuelas de negocios con código postal estadounidense y una con acento inglés.Estas son University of Pennsylvania: Wharton, en el cuarto puesto, uno por debajo del ranking 2015; Stanford Graduate School of Business, en el quinto, también descendiendo un escalón este año; Columbia Business School, que mantiene su sexta posición; University of California at Berkeley: Haas, que ascendió del puesto décimo al séptimo; University of Chicago: Booth, que asciende un escalafón y se ubica en octavo lugar; MIT: Sloan, que cayó uno y se posiciona novena; y University of Cambridge: Judge, que ascendió del puesto 13 al décimo en esta edición.Ahora bien, aunque Insead lidera el ranking 2016, no son sus graduados los que reportan mejores salarios. Con una escala de u$s 166.168, aquí, la escuela de negocios de Francia y Singapur se ubica séptima.Es Stanford la que se encuentra a la vanguardia de esta medición, con un salario actual de u$s 185.174. La secunda Wharton (u$s 177.287), con Indian Institute of Management Ahmedabad (u$s 175.146), Harvard (u$s 172.275) y Columbia (u$s 169.679) completando el top 5.El FT Global MBA 2016 es un relevamiento fuertemente dominado por los Estados Unidos, en el que América latina cuenta con escasa representación. Solo dos MBAs de la región se incluyen en el listado, algo que, sin embargo, supone una mejoría respecto del año anterior, cuando este no contaba con ninguno.Los programas que hacen su debut en esta edición son el que dictan Ipade Business School de México, en el puesto 80°, e Incae Business School de Costa Rica, en el 83°.Estos MBAs, de todos modos, se destacan también por estar entre los programas cuyos alumnos experimentaron los mayores incrementos salariales tras graduarse. El nivel de dichos aumentos es de 190% y 145%, respectivamente, ubicándose primero y sexto en este aspecto.Los MBAs que lideran el ranking global, por su parte, se encuentran lejos de estos porcentajes, con los graduados de Insead registrando un incremento salarial del 96%, los de Harvard Business School uno del 94% y los de London Business School uno del 100%.