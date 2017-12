El poder de la información gestionada con visión de futuro

Con 44 años, Daniel Scarafía representa en América latina a la compañía Hitachi Vantara, una nueva firma de origen japonés especialista en tecnologías de la información que surgió en septiembre tras la fusión de Data Systems, Insight Group y Pentaho.

Estas tres empresas permiten que Hitachi Vantara se presente como una firma especializada en la administración, análisis y gestión de datos, a lo que suma su conocimiento en el Internet de las Cosas (IoT, por sus siglas en inglés).

En 2012, Scarafía representaba a la empresa Data System, que desembarcó en la Argentina en 1992 y comenzó a operar también en Bolivia, Paraguay y Uruguay. Al año siguiente, abarcó Chile, Ecuador y Perú, y en 2015 la empresa se extendió también a Colombia y Venezuela. A partir de esta expansión, el director general de Hitachi Vantara en América Latina estudia y proyecta los principios globales de la compañía a las particularidades de cada país de la región.

- ¿Cuál es el punto fuerte de cada empresa?

Daya system es líder en infraestructura, almacenamiento y administración de datos. Insight group era una compañía que estaba orientada al Internet de las cosas y a proveer soluciones para infraestructura sociales, como el armado de ciudades e industrias. Pentaho es una empresa que adquirió Hitachi hace unos años con foco en el "big data" y en los análisis.

- ¿Qué ha surgido al combinar las tres?

Permite proveer al mercado una única oferta que no tiene competidores, porque ofrecemos al mismo tiempo nuestro potencial en el IoT, a lo que agregamos analítica para el manejo inteligente de la información y de los datos.

- ¿Dicen que no tienen quien les haga sombra?

Hay alternativas en el mercado, pero no ofrecen el conglomerado de soluciones que tenemos nosotros. Hay competidores en cada área en la que estamos presentes, pero ninguna ofrece soluciones que tengan Internet de las cosas, infraestructura y analítica a la vez.

- ¿Se refleja eso en el crecimiento de la compañía?

La parte de infraestructura está creciendo a dos dígitos en los últimos cuatro o cinco años. Sólo en 2016 crecimos un 10 por ciento en toda la región. Este año estamos esperando lo mismo, porque estamos ofreciendo soluciones nuevas. Eso nos permite crecer en áreas donde antes no teníamos presencia.

- ¿Qué sector se presenta a mediano plazo como muy atractivo?

Presenta un gran impulso el IoT, porque casi todos los rubros van a tener que implementar soluciones que los ayuden en su negocio. Hay también otros sectores que van a tener preponderancia, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con soluciones de manejo de información no estructurada y soluciones de analítica.

- ¿Por qué América latina resulta tan atractiva para Hitachi Vantara?

Los niveles de inversión no son tan fuertes como en otros países, pero se está notando la tendencia de invertir en estas tecnologías. Varios Gobiernos nacionales están destinando mucho dinero en infraestructura inteligente, en el manejo de seguridad pública y en la creación de ciudades inteligentes.

- ¿De qué sector provienen sus clientes?

Tenemos variedad al respecto, pues tenemos presencia en casi todas las verticales (como se refiere a las compañías que pertenecen a un mismo rubro). Principalmente tenemos empresas de telecomunicaciones y banca, que suelen tener un gran desarrollo en sus tecnologías, pero además trabajamos también con compañías de la industria, la salud, y la minería.

- En este campo, ¿cuál es su labor en específico?

Nosotros nos encargamos del nivel de ejecución a nivel comercial. Mi función es entender la visión global de la compañía y adaptarla a cada uno de los mercados de la región. No todas son iguales, ni todos los países son iguales. Existen diferentes idiosincrasias, maneras de hacer negocios.

- En ese modelo, ¿van enfocando objetivos y propósitos de acuerdo a los países?

Una de las prioridades en nuestra estrategia global es la protección y seguridad de los datos. Tenemos una solución gestada para archivos no estructurados, documentos, fotos, lo que anda dando vuelta en las redes sociales.

- ¿Podría poner un ejemplo de una necesidad que se adapta a según qué negocios o países?

En los Estados Unidos, hay una legislación que exige a todas las empresas de salud mantener las historias clínicas de sus clientes en forma inmutable por al menos un siglo. Ésta puede ser una problemática en ese país. Nosotros no tenemos esa legislación, pero tratamos de mostrarle a las empresas de salud que es un valor agregado tener digitalizada y ordenada toda la información de sus pacientes. De esta manera, pueden agregar un valor a su empresa, y tener más controlada información sensible como lo son las historias clínicas de sus pacientes.

- ¿Quiere decir que la legislación puede variar según el país, pero las necesidades pueden ser las mismas?

En determinados países hay leyes que se refieren a la facturación digital. Estos productos garantizan facturas digitales porque son seguras y no pueden ser modificadas. Esto no es lo mismo en Brasil que en Chile o en Colombia. La visión global de Hitachi Vantara la vamos adaptando a cada país. Tratamos de transmitirle a nuestros clientes que este tipo de actualizaciones tiene y agrega valor para el negocio de su compañía y para ellos mismos, aunque no rija una obligación legislativa.

- Si una empresa relacionada con la tecnología de la información quisiera agregar valor, ¿hacia dónde debería dirigir sus prioridades?

Las empresas de telecomunicaciones están enfocadas en agregar servicios a sus clientes, dado que brindar sólo un servicio telefónico básico dejó de ser atractivo, así que ven qué pueden ofrecer de manera adicional, qué tipo de valor agregado o diferencial encuentran por sobre sus competidores. Una de las cosas que puede sumar mucho es tener una solución que les permita de manera segura almacenar la información que tienen sus clientes y asegurar que esté siempre resguardada y permanezca inalterable en el tiempo.

En determinados rubros, los clientes necesitan información inmutable pero no pueden tenerla en la nuble pública, y este tipo de soluciones híbridas agregan un valor para ellos.

- ¿Y en el caso de la banca?

En ese caso, los objetivos apuntan más a la privacidad de la información, para garantizar la privacidad y la seguridad de la misma. En los bancos utilizan cada vez más estas herramientas. Al tener circuitos cerrados de vigilancia por cámara, tenemos software que hace analítica de videos de manera automática. Este tipo de soluciones ofrece un montón de posibilidades al margen de la actividad humana. A través del análisis del

Hoja de ruta

Daniel Scarafia, general Manager Spanish South America de Hitachi Vantara, es Ingeniero Electrónico, recibido en la Universidad Nacional de Córdoba y tiene un Máster en Administración de Negocios, en el IAE. Cuenta con capacitación de Post Grado en Liderazgo y Management en escuelas de negocios internacionales, como IMD y Tuck. La carrera de Scarafia en la compañía comenzó en 2006, cuando ingresó a Hitachi Data Systems como gerente de Canales en Argentina para el desarrollo de los mercados de Uruguay, Paraguay y Bolivia.

Siempre vinculado a las empresas de de tecnología, y particularmente al mercado de tecnologías para la administración y el manejo de información digital, se desempeñó en Hewlett Packard Argentina, como especialista y comercialización de soluciones de almacenamiento digital; en Compaq Latin America, sucursal Argentina, como gerente de Soluciones para el mercado empresarial. También, tuvo un paso por Compaq México a cargo de la venta indirecta para la unidad de almacenamiento de la compañía en ese mercado. rostro, por ejemplo, es capaz de detectar de manera automática personas que estén siendo buscadas o que tengan antecedentes. Agregar todo esto a la infraestrucuta del banco lo convierte en una empresa más relevante.

- ¿Por dónde apuntan los pedidos de otras compañías?

Hemos realizado un proyecto muy grande en una tienda-departamento que es de las más grandes de América latina. A través de un software, esa compañía detecta los clientes que ingresan, a partir de una base de datos que tienen. Hay muchos clientes que son habituales en esa empresa, y ello les permite ofrecer una atención personalizada para sus clientes. En definitiva, hay que tratar de evaluar el negocio que tiene cada uno de nuestros clientes para ver cómo podemos ayudarlos para que su empresa sea más atractiva y eficiente, de modo que puedan generar mayor valor, y en consecuencia, tener mayor rentabilidad. Esa es nuestra misión.

- ¿Por que se han especializado en relación a la información y los datos?

Porque creemos que los datos son el nuevo capital económico del mundo. Las compañías que mejor administren, manejen, y mejor provecho saquen de la información y los datos que tienen, son las que van a poder tener más éxito que sus competidores.

Uno de lo principales activos de las empresas son los datos, y muchas no logran sacar valor completo a esa información, porque no tienen los mecanismos ni la tecnología para hacerlo. En cambio, aquellas que puedan explotar sus datos van a tener una diferenciación competitiva y económica importante.

- ¿La utilización que se haga de los datos es la clave del éxito empresarial?

Eso es lo que va a mover el mundo en general, sobre todo en la nueva formación digital. Casi todos los negocios y casi todas las actividades de las compañías van a pasar por el mundo digital. Aquellos que puedan administrar eso de manera más eficiente, serán los mas exitosos. Al final del camino, esa es la razón por la cual las compañías del grupo realizaron la fusión, para presentar a Hatachi Vantara como una compañía experta en el manejo de todo este tipo de cuestiones. Es lo que creemos que el futuro va a demandar. A.D.P.