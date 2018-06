"El empleado es el activo más importante"

Pedro Vaquero, director General para América latina de Meta4, una firma española que ofrece soluciones tecnológicas para gestionar los recursos humanos, conoce en detalle el mercado argentino. Es que, hace unos años, estuvo basado en Buenos Aires. Ahora, nuevamente residiendo en su España natal, comanda la operación regional de esta compañía que cuenta con 1300 clientes en 100 países y gestiona más de 18 millones de personas. Durante una visita al país, tras inaugurar nuevas oficinas en Chile, compartió su visión sobre el presente y futuro de la compañía y se refirió a los puntos clave que marcan hoy su agenda.

Oficinas abiertas.

Tendencias en América latina.

Últimos lanzamientos.

Gestión del talento.

El poder de las redes sociales.

Perspectivas 2018.

"Acabamos de mudarnos en Chile. El nuevo espacio de trabajo tiene más metros cuadrados y las oficinas cuentan con una filosofía más acorde en cuanto a lo que pensamos en la compañía, con espacios abiertos y colaborativos, donde se pueda fomentar la creatividad. Venimos desde hace años apuntando a la búsqueda del espacio de trabajo como un lugar en el que puedas añadir elementos que ayuden a temas de colaboración, a fomentar la creatividad, con salas tendentes a eso, a generar nuevas ideas, a salir de la zona de confort. Obviamente, es más fácil hacerlo cuando vas de la mano de una nueva oficina. En Chile lo hemos podido hacer y ha sido muy bien recibido.""Cuando un país atraviesa dificultades del tipo económico, que pueden llegar a tener que ver con situaciones inflacionarias, normalmente el acento se suele volcar en lo que tiene que ver con los módulosmás relacionados con la parte económica o retributiva, con módulos de compensación, con ver de qué manera, a través de paquetes de retribución flexible, se puede ayudar. Dejando de lado estos temas de contexto, en todos los países en el ámbito de los RR.HH., las oleadas no dependen como tal del país sino casi del momento en el que se encuentra la compañía. Hay firmas que están en períodos expansivos, donde lo más importante tiene que ver con la adquisición de talento, con ser ágiles y atractivos a la hora de retener talento externo; mientras que otros momentos tienen que ver más con establecer otro tipo de políticas de desarrollo interno.""Cuando surgió Meta 4 el acento se ponía más en la nómina y en la liquidación de haberes. Entonces, una solución de Recursos Humanos equivalía a una solución de liquidación. Esa parte de liquidación ha ido quedando en un segundo plano porque hoy las compañías tienen que tener informatizada un poco su gestión de liquidación. Progresivamente, el acento ha pasado a todo lo que tiene que ver con la parte de recursos humanos y gestión del talento. En los últimos años, nos involucramos más en proyectos de recursos humanos y menos en proyectos de liquidación. Y dentro de estos proyectos de RR.HH., estamos avanzando muy fuerte en una línea que anunciamos el año pasado, que es una línea de soluciones de best practices puras para la gestión los RRHH. La idea es ofrecer soluciones paquetizadas, propuestas en soluciones rápidas, que permiten a una compañía que quiere avanzar en áreas de selección, de capacitación, en evaluación de desempeño, pues, contar con una solución probada que incluye las best practices. Dentro de eso destaca un módulo que hemos lanzado recientemente, que es el módulo de onboarding, dirigido a optimizar la curva de aprendizaje de un empleado nuevo que se incorpora.""Estos últimos años han sido los más frenéticos desde la perspectiva de algo que se ha hablado mucho tiempo y ahora es la realidad: esa sensación de que el empleado es el activo más importante de la compañía. Todo está siendo tan frenético, todo lo que está ocurriendo en términos de tecnología, redes sociales y demás, al final convierten al empleado en alguien que pueda aportar por su función en la compañía, sino también por lo que puede llegar a hacer en términos de embajador externo de la compañía.""Queda trabajo por hacer y seguramente hay compañías que ya están ahí. Sé de muchas compañías que ya están dando formación a los empleados en esa línea y facilitando de alguna manera que se produzca un poco esta transición, invitando a los empleados a hacerse eco de determinadas noticias en redes sociales, a generar conciencia de lo que eso significa, de cuán daño se puede hacer. Sin dudas, sí creo que hay compañías que ya están ahí y a otras les queda mucho.""Este cambio hacia un interés creciente en temas de talent management versus los temas de liquidación es una realidad. Eso es una tendencia que estamos viendo en casi toda la región. En 2017 en la Argentina vendimos más soluciones de RR.HH. que de liquidación de haberes. Para nosotros es una tendencia clara y positiva. En lo que esperamos para 2018 es que esa tendencia se acentúe más. La participación argentina en la región ronda el 30%."