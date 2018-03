El desafío, hoy

"Somos actores de un proceso de cambio muy fuerte del cual uno a veces no toma dimensión porque es parte", señala Gabriel Aramouni, director de la Escuela de Administración y Negocios y del Centro de Educación Empresaria (CEE) de UdeSA. El director afirma que "es obvio" que la educación tiene que acompañar la dinámica de los cambios en el mundo de las empresas, de la tecnología en particular, y del impacto que tiene en la sociedad. Y reconoce el esfuerzo de las instituciones académicas por hacer revisiones continuas procurando cambios que aborden las nuevas demandas. Sin embargo, entiende que esto "no siempre sucede". Una paradoja que presentan muchas universidades es que enseñan disciplinas estructuradas en el siglo XIX, con profesores que nacieron en el siglo XX para alumnos del siglo XXI, define el director.