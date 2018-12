El ajuste por inflación impositivo, un pendiente en Argentina

Alejandra Sarni, socia en el area impositiva de BDO, comentó que tras la reciente "suspension" del ajuste por inflación fiscal para el cálculo del Impuesto a las Ganancias correspondiente al ejercicio 2018, el contribuyente tiene sólo dos caminos para evitar tributar sobre ganancias irreales o fictícias. El primero de ellos se trata del régimen optativo del revalúo impositivo que estableció la reforma tributaria para los bienes de uso, inversiones y ciertos bienes de cambio (inmuebles). La otra alternativa es plantear la inconstitucionalidad de la prohibición de indexar el balance impositivo ante la Justicia. Sobre esta última vía, Sarni dijo que lo que muchas empresas deben evaluar, dado el costo que implica el pago del impuesto especial del revalúo impositivo, es la conveniencia de litigar en la Justicia el ajuste por inflación impositivo. Por este camino, el primer paso es hacer el análisis de prefactibilidad. Si se puede probar ante los Tribunales que la no aplicación del ajuste por inflación torna confiscatorio el gravamen, la probabilidad de éxito resulta muy alta, añadió Sarni.

Para que la Corte Suprema de Justicia convalide que el impuesto es confiscatorio y que su no aplicación implica tributar sobre ganancias fictas, distorsionando principios consagrados por nuestra Constitución Nacional, resulta de vital importancia las conclusiones de la pericia contable que permiten tener por demostrada la existencia del supuesto de confiscatoriedad, siendo actualmente el parámentro cuantitativo del 46%, aseguró Sarni. El procedimiento a seguir, explicó, es presentar a la AFIP la declaración jurada aplicando el ajuste por inflación impositivo junto con una multinota para que el Organismo tome conocimiento de tal circunstancia. A partir de ello, se debe esperar la determinación de oficio, cuya apelación tiene efectos suspensivos.

Por su parte, la alternativa del revalúo, tal y como fue concebido, tiene por finalidad recomponer el valor residual de los bienes de uso, inversiones e inmuebles que revistan el carácter de bienes de cambio adquiridos o construidos con anterioridad al 30 de diciembre de 2017 y que se mantengan en el patrimonio a la fecha del ejercicio de la opción. Los bienes susceptibles de revaluar, según la nueva y mayor apertura de categorías efectuada por la resolución general -la cual fue recibida con optimismo pues favorece y flexibiliza la regidez prevista en la ley- son las siguientes: Inmuebles que posean el carácter de bienes de cambio; Inmuebles que no revistan dicho carácter; Instalaciones; Minas, canteras y bosques; Rodados; Muebles y útiles; Maquinarias y equipos; Hacienda; Otros bienes de uso; Acciones; Cuotas y participaciones sociales; y Bienes intangibles. Sin embargo, no se pueden revaluar los bienes que gocen de un beneficio de amortización acelerada, los que ingresaron al patrimonio por el blanqueo y los totalmente amortizados al cierre del período de la opción, añadió Sarni. El revalúo tiene un costo cuyo valor también debe ser evaluado desde una perspectiva financiera, comparando el ahorro fiscal a futuro versus el valor descontado del impuesto especial a abonar, junto el resto de variables como ser la inflación esperada o el rendimiento de otras alternativas de inversion. El impuesto especial que no será deducible del Impuesto a las Ganancias y depende del tipo de bien; para inmuebles bienes de uso e inversiones, 8%; para inmuebles bienes de cambio es del 15% y para el resto de bienes, 10%. Se puede optar entre dos métodos:

utilizando un factor de revalúo según el año calendario de adquisición del bien.

contratando a un valuador indepediente, en cuyo caso el valor revaluado del bien no podrá ser superior al 50% del mayor valor que arroje el método del factor de revaluo, siendo una ventaja adicional el hecho que el tasador puede redefinir la vida util restante del bien.

Luego, hay dos modalidades de presentación, simplificada y asistida. Con la primera se presentan todas las partidas según el rubro por "renglón" con su monto global, adjuntando un pdf con el informe especial certificado por contador público con el detalle de los bienes incluidos en el revalúo.

Uno de los puntos en contra del revalúo es que obliga a renunciar a promover cualquier proceso judicial o administrativo por el cual se reclama, con fines impositivos, la aplicación de procedimientos de actualización de cualquier naturaleza respecto del período de la opción, enfatizó Sarni. Asimismo, aquellos sujetos que hubieran promovido tales procesos respecto de ejercicios fiscales cerrados con anterioridad a la vigencia del revalúo, deberán desistir de esas acciones y de los derechos invocados con costas y gastos causídicos en el orden causado, concluyó Sarni.