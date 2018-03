Cuidar la reputación

Las redes sociales están en auge y el caudal de información que se dispara debe ser consciente. Al cuidar el perfil online, si bien cada red social tiene sus propias "reglas", la clave está en que aquella información que se publique sea consecuente con cómo es la persona, cómo se comporta en el mundo offline y cuánto quiere que los otros sepan de él/ella.

"Al crear un perfil online, ya sea en LinkedIn, Facebook y/o Twitter, se asume una entidad que debería ser consistente. La información brinda una primera impresión acerca de quién es ese ejecutivo y cuáles son sus valores y prioridades, entre otras características", destaca Daniel Iriarte, director Asociado de Glue Consulting.

En cualquier red social, el ejecutivo debe cuidar la información que brinda, ser cauto y responsable: no emitir juicios de valor hacia una persona o un tema específico para evitar posibles issues o comentarios que puedan perjudicar su posición en la compañía o perfil profesional.

En el caso de LinkedIn, al ser una red de características profesionales, el CEO debe ser muy cauto al momento de describir su perfil profesional, no solo al exponer su experiencia sino porque, al pertenecer a una corporación, debe cuidar la información que brinda sobre ella.

En Twitter, al traccionar comentarios en tiempo real, se debe cuidar qué decir a fin de no afectar el negocio de la firma o su perfil profesional. "Por otro lado, hay compañías que están activando Facebook como red social común a todos los empleados, lo que permite que no solo se conozca qué hace el profesional, sino también quién es en su vida. En este sentido, es necesario prestar atención a qué tipo de fotos se suben o qué comentarios se realizan para no afectar el perfil del ejecutivo o CEO", destaca Damián Di Masso, senior manager de PageGoup.

"Al momento de opiniones personales desde un rol corporativo, es clave entender sobre qué se está opinando y dónde. Muchas empresas solicitan a sus funcionarios o colaboradores que dejen expresado que las opiniones en las distintas redes sociales son de carácter personal", explica Alejandro Toscano, gerente de RR.II. de Whirlpool para Latinoamérica Internacional.

Es clave no mentir en la información que se expone en cuanto a experiencia y estudios. "Recomendamos medir adecuadamente lo que se expone y no hacerlo más allá de lo que queremos que trascienda. A su vez, hay que participar lo necesario, pensar antes de emitir juicios de valor y configurar las versiones de privacidad. No todo está a nuestro alcance para controlar, pero sí podemos adoptar acciones para minimizar la exposición a los límites deseados", concluye Carlos Contino, socio Gerente de CONA.

