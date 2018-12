Con el foco puesto en las mujeres y en la tecnología

Conocida como Miss Internet en el mundo virtual, Silvina Moschini es una de las emprendedoras argentinas que pisan fuerte en el exterior y lleva la bandera de la inclusión de género en el ámbito laboral bien arriba. Fundó SheWorks!, una plataforma online que permite acortar las distancias para que las mujeres puedan trabajar de forma remota desde sus casas, sin tener que elegir entre el desarrollo profesional o la dedicación a la familia.

La plataforma llegó el año pasado a la Argentina y resultó imparable. "A nivel nacional, representa el 16% del total de mujeres de la plataforma y es el segundo país con más representación después de los Estados Unidos", resalta Moschini y agrega que "las mujeres que decidieron formar parte tienen un perfil muy variado y solo el 34,7% son de Buenos Aires. Las provincias del centro-este como Córdoba y Santa Fe tienen más intervención".

Moschini participó de la cumbre del W20 y asegura que fue una excelente oportunidad para generar alianzas. "En los casos del norte, como Chaco, Corrientes y Formosa, es escasa la representación en la plataforma. Es necesario trabajar en conjunto con las empresas del interior del país", señala y ejemplifica que "en la provincia de Mendoza ya lo estamos haciendo, con el objetivo de crear un programa en la provincia, en conjunto con la vicegobernación".

Después de un año del lanzamiento el balance es positivo. "Fue una etapa de construcción, porque vamos a empezar a cosechar la mayor parte de los beneficios el año entrante y el siguiente. En 2018 nos dedicamos a armar las estrategias y alianzas para crecer exponencialmente como lo hicimos con Microsoft, Google, Cisco Systems y Facebook, entre otros", cuenta Moschini y adhiere que buscan que SheWorks! se convierta en la academia número uno en el mundo para que las mujeres aprendan a trabajar en modelos flexibles y ser exitosas.

Además, uno de los objetivos principales es construir un área de consultoría que comenzará en México y la Argentina para educar a las empresas sobre el futuro del trabajo. Para lograrlo, Moschini generó una alianza estratégica con EY bajo el programa global Women Fast Foward que se compromete a crear 100.000 oportunidades laborales antes de 2020.

Un largo camino

En las entrevistas para los distintos proyectos que surgen en SheWorks! se observa que los perfiles están generalizados. "Ya no se elige el trabajo de nueve a cinco, ese paradigma se inculcó en mi generación, pero hoy las mujeres no solo eligen el trabajo remoto por la maternidad, sino por una elección de vida", indica Moschini quien, antes de emprender, había trabajado en el mundo corporativo. Empresas, agencias, gobierno... Hasta que, un día, decidió realizar una creación propia.

"Había oportunidades que en el mundo corporativo no se estaban aprovechando, e implementarlas desde adentro iba a ser muy difícil. En el momento en el que me sentí así -era el pico de mi carrera-, que me di cuenta que no me gustaba como se planteaban las cosas como creía que era mejor, y que no podía innovar todo lo que quería, vi dos alternativas: resignarme o crear la empresa en la que a mí me gustaría trabajar", cuenta Moschini y reflexiona: "Decidí que quería dejar el mundo un poco mejor de lo que lo encontré. Creía que podía hacer una diferencia en la vida de mucha gente si tengo éxito en lo que hago".

Moschini eligió la tecnología, porque para ella es un arma de transformación, de impacto. Aplicado al trabajo puede hacer que el talento sea un valor mundial y no en un radio pequeño de alcance. Claro es el ejemplo de su participación en el W20, sobre el que opina: "Para mí es un privilegio como mujer, como emprendedora argentina porque participar en espacios de esa índole sirven para cambiar la narrativa y movernos de las intenciones a las acciones. Es el momento que nos permite posicionarnos como mujeres argentinas y decir que esta búsqueda dela equidad, de la mano de la tecnología sale de nuestro país para el mundo".

La emprendedora apunta a que todavía falta un largo camino por recorrer: "Nos queda trabajar con más profundidad con el Gobierno, necesitamos que se promuevan marcos regulatorios que fuercen la transformación digital hacia el mercado laboral, para así lograr más inclusividad y no dejar afuera a las mujeres, a quienes viven en lugares lejos de las grandes ciudades. Lograr que, en cualquier parte, cualquier persona, pueda ganarse la vida", afirma.

En el futuro, ya tiene planes para trabajar en oportunidades para mujeres que quieren volver al mercado laboral luego de ser madres, para jóvenes que no han tenido educación universitaria, así como para personas más grandes que se encuentran semi retiradas, o ya jubiladas, y que quieren volver o seguir trabajando.