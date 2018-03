Con el foco puesto en la seguridad

La implementación de nuevas regulaciones y normativas dieron un impulso muy importante a los departamentos de Higiene y Seguridad de las empresas. En la Argentina, las compañías comenzaron a poner el foco allí, pero muchas oposiciones a las medidas provienen de una falla en la cultura organizacional que va de la mano de la concientización en el uso de las herramientas y elementos adecuados.

De todos modos, en muchas plantas industriales, se suelen cumplir las normas porque hay mucha vigilancia pero, por ejemplo, en ámbitos empresariales más pequeños, están a la vista las fallas. Para mitigar estos riesgos, las compañías crean áreas donde se determinan y deciden las políticas de seguridad, pero para que las normas se cumplan y los elementos de seguridad se utilicen, hay que concientizar e impactar positivamente para modificar las conductas. Los cambios no se producen de un día para otro. Se trata de desarrollar en varios años programas sostenibles para lograr un cambio cultural.

La motivación puede ser una herramienta clave para un nuevo paradigma en seguridad e higiene. Es saber qué motiva a las personas a utilizar las herramientas de seguridad. Para lograr todo cambio se necesita educación y brindar las herramientas para que el hábito cambie. Hay una regla: "Generar distintas experiencias, que van a cambiar las creencias, y las creencias van a generar actividades que van a dar resultados". Lo que hay que hacer es generar experiencias para movilizar a cambiar la creencia, que tiene que ser: "Si no uso las herramientas tendré riesgos o pongo en peligro mi seguridad". Si se logra, la acción dará como resultado que las personas utilicen las herramientas y no se produzcan accidentes, lo que representa un beneficio para las empresas. A través de la implementación de programas motivacionales para que el personal a cargo o los operarios utilicen las herramientas de seguridad, se evitarían muchas pérdidas anuales y se podría crear una cultura del cuidado entre todos para evitar accidentes y trabajar así confiados y tranquilos.