Combatir y prevenir sobornos

En octubre del año pasado, la Organización Internacional de Normalización (ISO), una red global de disposiciones nacionales, lanzó la primera norma destinada a ayudar a las organizaciones privadas y públicas a prevenir y detectar sobornos. Es la ISO 37.001, que crea un marco de medidas concretas para la implementación de un programa de cumplimiento antisoborno y anticorrupción que incluye distintos aspectos de una política de lucha contra esas prácticas, de controles financieros internos, mantenimiento de registros y presentación de información a los fines de dar cumplimiento a las respectivas normas, así como la realización de un estudio de due diligence de terceros basado en riesgos.

La ISO 37.001 resulta aplicable a todas las organizaciones (en forma total o parcial), independientemente del tipo, tamaño y si tiene o no fines de lucro. El trabajo fue hecho en conjunto por expertos de 45 países y siete entidades de enlace, como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). El principal cambio es que ahora se pueden certificar los programas antisoborno y anticorrupción cuando se logra probar que se ha desarrollado e implementado un sistema de gestión efectivo "diseñado para ayudar a una organización a prevenir, detectar y responder al soborno, y cumplir con las leyes antisoborno y los compromisos voluntarios aplicables a sus actividades". Sin embargo, la certificación no garantiza la inexistencia de sobornos ya que no es posible eliminar este riesgo por completo.

La norma es similar a la Ley Antisoborno del Reino Unido en cuanto a que prohíbe los pagos de facilitación y limita los supuestos de pagos extorsivos. Aborda tanto "el soborno que involucra a la organización" como "el que implica al personal / los socios comerciales de la organización". Y, en función del tamaño de la organización y el nivel de riesgo de soborno, también se exige que se asigne personal especializado para el "cumplimiento antisoborno".

Beneficios

Las compañías que solicitan la certificación de la ISO 37.001 pueden obtener ventajas adicionales como el aseguramiento adicional para las partes interesadas, incluso posibles inversores, respecto de que los negocios se realizan en forma ética; la posibilidad de tomar decisiones fundadas respecto de la aceptación de socios comerciales, quienes han adoptado un compromiso de prevenir, detectar y responder al riego de soborno en sus propios negocios; la ventaja competitiva en el mercado, ya que ayudará a mostrar un umbral de conducta ética en los negocios, lo que resulta importante en el caso de las compañías que operan en países o industrias con altos niveles de corrupción; un modo más fácil de evaluar sus programas de cumplimiento y responder adecuadamente a las brechas, para así reducir el riesgo de sobornos y corrupción en el futuro; la reducción de costos por medio de la implementación de controles y políticas adecuadas para asegurar que los fondos y demás activos corporativos no se usen con fines ilegales o de soborno.La ISO 37.001 identifica las medidas que una organización puede tomar para prevenir y detectar sobornos: establecer, implementar y revisar un sistema de gestión antisoborno que incluya criterios para identificar, evaluar y responder al riesgo de soborno; asegurar que quienes ocupan posiciones de liderazgo demuestren un compromiso con la política y el sistema antisoborno por medio de una supervisión, asignación de recursos, comunicación y promoción; identificar para su cumplimiento una persona para monitorear el programa; comunicar la política antisoborno a las partes relevantes; brindar capacitación a los empleados sobre posibles consecuencias negativas de prácticas de corrupción, la forma de reconocer y responder a los ofrecimientos de soborno y el canal apropiado para realizar denuncias; monitorear los beneficios otorgados por la organización como obsequios, agasajos, donaciones para descubrir su intención real; implementar y controlar procesos para cumplir con las exigencias establecidas por la norma; establecer procedimientos para investigar casos de soborno o violaciones a la política anticorrupción y adoptar medidas; implementar procedimientos de denuncia; monitorear, medir, analizar y evaluar la efectividad del sistema por medio de auditorías internas, la revisión de la alta gerencia y del órgano de gobierno.