Adaptarse a las demandas del mercado

Es muy probable que el 65% de los bebés que nacen hoy, cuando sean grandes, tengan trabajos que aún no existen, afirmó Cathy Davidson, académica y profesora de la Universidad de Duke, en los Estados Unidos. Así como a lo largo de la historia muchas profesiones se extinguieron, otras se crearon. Ambos procesos continúan en la actualidad, aunque cada vez lo hacen con mayor velocidad debido a los acelerados cambios.

Probablemente, resulte difícil pensar que, hace no muchos años atrás, había un mundo sin redes sociales o Internet, donde la información era más escasa y complicada para acceder. Estos cambios llevaron a la creación de nuevas profesiones que surgieron on the job, a medida que iban desarrollándose nuevas realidades y desafíos. Hace más de 10 años, una búsqueda que solicitara a una persona para que se encargara de manejar las comunidades virtuales de una marca era impensado. Lo mismo ocurría con la idea de contratar a un experto en Big Data. Hoy, estos cargos son cada vez más demandados y las universidades comenzaron también a adaptarse.

En línea, el reto de manejar la abundante y creciente cantidad de datos de hoy precisó una respuesta. Muchas de las técnicas habituales de los sistemas de bases de datos y las herramientas de análisis quedaron obsoletas y se comenzaron a requerir nuevos especialistas en Big Data. "Aunque se estima que el 30% de las organizaciones ya había adoptado estas tecnologías a finales de 2013, hoy menos del 15% tiene una estrategia empresaria", dice María Fernández, directora Ejecutiva de Maestrías y Especializaciones del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA). Ante la falta de personal capacitado para formar equipos de trabajo con las habilidades para la administración y explotación de grandes volúmenes de datos, el ITBA lanzó la Especialización en Ciencia de Datos, que propone preparar profesionales para estos desafíos.

Otro tema cuya preocupación va en crecimiento es el de la seguridad integral de las empresas. Viene cobrando importancia al incrementarse el uso de dispositivos y la movilidad de los colaboradores. Para garantizar una exitosa gestión en seguridad empresarial, el ITBA incorporó a su portfolio académico la Diplomatura en Tecnología a la Seguridad, que tiene como finalidad brindarles a los profesionales en seguridad herramientas en materia de tecnología, implementos y dispositivos en seguridad electrónica, y legislación para llevar a cabo la gestión en seguridad.

Asimismo, la disrupción digital en los negocios motivó la creación de la Especialización en Marketing Digital y Comercio Electrónico, que se puede estudiar en la Universidad Siglo 21. Esta alternativa surgió frente al cambio en la forma en que las personas se informan, interactúan con las marcas y consumen. Conocer la nueva lógica económica, sus procesos, modelos de negocios y estrategias se ha tornado fundamental para las organizaciones.

Por eso, en forma de curso ejecutivo, la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) también ofrece una formación en Community Management y Social Media Manager para capacitar a los cursantes en las emergentes prácticas de marketing digital. La propuesta es que aprendan a utilizar las redes sociales y tecnologías existentes en función de interactuar con los distintos públicos y el mercado en acciones de marketing para optimizar resultados. La Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES) ofrece el curso de Marketing Digital y Community Management.

Entendiendo que existen nuevas reglas de juego en la tecnología y difusión de contenidos a partir del aumento explosivo de las comunicaciones y la multiplicación de estos servicios, la Universidad de Belgrano (UB) incorporó la Tecnicatura en Contenidos Interactivos y Nuevos Medios (TCINM), que pretende formar profesionales para que puedan crear y gestionar contenidos interactivos en distintas plataformas comunicacionales.

Nueva economía, nuevos negocios

El salto hacia la sustentabilidad

Emprendedores profesionales

Desde la Universidad del Salvador (USAL), plantean que existe una "Nueva Economía" que surge a partir de las últimas tecnologías, la globalización y la virtualización, y coloca a Internet dentro de la estrategia de toda organización por sus insospechados alcances sociales, económicos y culturales. Este contexto fue disparando la necesidad de tener una nueva clase de administradores entrenados con las más modernas herramientas tecnológicas y de gestión, dando lugar a la Especialización en Gestión de Negocios Electrónicos.Asimismo, la USAL sumó a su Maestría en Administración de Negocios la orientación en Dirección de Proyectos Digitales, incorporando temas como Inbound Marketing, Community Manager o Business Intelligence. Aunque no fue la única que incorporó la digitalización a su MBA, dado que la Universidad de Palermo (UP) también tiene, dentro de sus orientaciones, a Negocios y Marketing Digital. En tanto, la Universidad Siglo 21 creó la Maestría en Negocios y Tecnología para que los profesionales del ámbito de la gestión cuenten con competencias y habilidades que le permitan adoptar, usar y administrar las tecnologías de la información y las comunicaciones dentro de las empresas.Según estimaciones de la ONU, para 2050, el 70% de la población mundial vivirá en ciudades. Esta migración plantea desafíos para las urbes del futuro, particularmente en lo referido a la implementación de políticas públicas tendientes a un desarrollo sustentable en un entorno de creciente demanda de recursos naturales, disponibilidad habitacional y acceso al transporte. Por eso, desde el ITBA ofrecen la Diplomatura en Ciudades Inteligentes y Desarrollo Urbano Sustentable, que aborda temas de innovación, planificación y gestión.Por otro lado, los conocimientos científicos, la concientización y la responsabilidad social pusieron en boga un tema tan importante como el medioambiente. La necesidad de contar con decisores políticos y estrategias ambientales llevó a la UCES a crear la Maestría en Estudios Ambientales.En UADE Business School, también comprendieron que el desarrollo sustentable es cada vez más demandado y crearon el Posgrado en Gestión Estratégica para el Desarrollo Sustentable. Este programa pretende abandonar el viejo concepto de la rentabilidad para pasar a una obtenida con una rigurosa ética, esforzados en la protección del medioambiente y con planes de negocios que aseguren la sustentabilidad como elemento indispensable de confianza del mercado. En el caso de la Universidad Católica Argentina (UCA), la institución presenta un curso de Posgrado en Ambiente y Desarrollo Sustentable.Otro proceso que cobró relevancia es el tema de género. La sociedad moderna comenzó a transformar los roles en la vida cotidiana, tanto de las mujeres como de los hombres, y esto se reflejó en maestrías y hasta doctorados en Estudios de Género. Un caso es la maestría en la UCES, que nació a partir del Programa de Estudios de Género y Subjetividad que integra el Instituto de Altos Estudios en Psicología y Ciencias Sociales (Iaepcis). Otras ofertas son las de la Universidad de Luján y la Universidad Nacional de Córdoba.Una propuesta es la que presenta la Universidad Kennedy (UK) con su MBA MATERIABIZ para emprendedores. Con un espíritu de incubadora, el programa realizado en forma conjunta entre la UK y MATERIABIZ Escuela de Negocios está dirigido a jóvenes empresarios o emprendedores que buscan incubar una firma o acelerar su negocio. "El MBA surgió para ayudar a los emprendedores a crear o sostener empresas y disminuir el margen de fracasos que se dan en nuestro país. Es un MBA en donde aprendés emprendiendo", dice el director de la carrera, Manuel Sbdar.Para quienes quieren crear su propio negocio, y necesitan herramientas, preparación y formación, la UP ofrece, dentro de su MBA, una rama sobre Entrepreneurship & Business Innovation. En la Escuela de Administración y Negocios de la UdeSA, se pueden cursar materias adicionales orientadas a Entrepreneurship y, próximamente, a Negocios Digitales, disponible para los alumnos de la licenciatura en Administración de Empresas.El aceleramiento en las transformaciones pone en duda la capacidad de las instituciones de acompañar el surgimiento de nuevas profesiones y especializaciones. ¿Podrán?