A la caza de talentos en tiempos de redes sociales

En apenas unos años, los millennials y su uso de las redes sociales redefinieron el esquema laboral y alteraron el proceso de reclutamiento clásico, con décadas de trayectoria. Actualmente, las empresas lanzan convocatorias en Twitter e Instagram, realizan un primer contacto con los candidatos por Skype o envian mensajes directos de LinkedIn y les avisan a los postulantes que pasaron a la próxima etapa por WhatsApp.

Este nuevo paradigma comenzó con los portales de empleo online y se afianzó en las redes sociales, ámbito en donde la mayoría de las empresas hoy deciden iniciar sus búsquedas laborales. En estas plataformas, están los millennials, quienes en 2020 representarán el 50% de la fuerza laboral, según un estudio de la Universum Global.

Las redes sociales sirven para difundir de manera más rápida la búsqueda, dar a conocer la marca empleadora, generar engagement con la compañía y llegar al público target, explica Gabriela Pascale, gerente de Empleos del Grupo Peñaflor.

Por su parte, Juan Galo Martínez Nigro, socio de Recursos Humanos de la consultora Auren, añade: Siempre tratamos de seguir las tendencias e innovar, haciendo uso de las herramientas disponibles, que bien utilizadas, resultan favorables y aceleran los tiempos".

En 2016, un estudio interno de la filial argentina de la empresa de consultoría integral en Recursos Humanos Adecco reveló que un 48% de los reclutadores utilizaba las redes sociales para conocer a los aspirantes a ocupar un puesto. Sin embargo, su uso no es heterogéneo entre las compañías, que establecen una marcada distinción entre LinkedIn red social diseñada para el networking empresarial y las de índole personal, como Facebook e Instagram.

Las redes sociales no forman parte de nuestro proceso de atracción. Puede ser que miremos el perfil de linkedin pero más que nada para entender su trayectoria laboral, a lo mejor a veces hay información de competencia o referencias que suman a la hora de evaluar un candidato", explica Magdalena Ferro, Gerente de Talento y Cultura de Natura para Latinoamérica. Respecto a las redes sociales más personales agrega: "Si el candidato no nos lo comparte no sentimos que tenemos el derecho de entrar en sus redes sociales, porque muchas veces eso puede generar algún preconcepto y no nos gusta la forma de abordarlo".

Ariel Kievsky, director de la Maestría y Especialización en RRHH de la Universidad de San Andrés, coincide: "Usar LinkedIn sin duda es adecuado, recomendable. La gente está en LinkedIn construyendo un network, para estar disponible. Las otras redes se crearon y se usan para otra cosa, de usarlas hay que usarlas con cuidado, me pueden dar información distorsionada".

Pascale, quien tiene más de 20 años de trayectoria dentro del Grupo Peñaflor, aclara: "Nosotros publicamos nuestras búsquedas en LinkedIn, Facebook, Instagram, pero no chequeamos el perfil del candidato en sus redes. Todas las instancias del proceso de selección que tenemos son suficientes como para validar su perfil".

"Los perfiles en redes sociales son solo una de las fuentes de información, no son determinantes, pero si complementarias. Hay una nueva generación que tienen perfiles profesionales distintos a los que nosotros estábamos acostumbrados y eso nos llevó a intentar indagar más en las redes sociales. ¿Para qué? para intentar detectar en mayor medida el potencial de la persona", explica Martínez Nigro cuya consultora tiene presencia a nivel global.

Indudablemente la incorporación de la tecnología tuvo un fuerte impacto en la dinámica de reclutamiento. Sin embargo, en pleno auge de las redes sociales, sorpresivamente se sigue recurriendo a las entrevistas presenciales como un elemento determinante para evaluar un candidato de manera integral. Esta herramienta es el último rastro del proceso de reclutamiento tradicional.

"La instancia presencial para nosotros es muy importante. Hoy en día podes hacer una entrevista por Skype o telefónica, pero encontrarte con el candidato cara a cara me resulta indispensable. Más allá de que haya instancias que sean digitales, la presencial es algo que termina de generar ese contacto de expectativa en el que uno dice me gusta esta empresa y el otro dice me gusta este candidato", establece Pascale, quien tiene más de 20 años de trayectoria dentro del Grupo Peñaflor.

Al respecto, Ferro, quien formó parte de las áreas de recursos humanos de Pfizer y la cadena de hoteles Marriott añade: "Nosotros le damos valor al contacto cara a cara con un candidato. El vínculo, que nos cuente sus vivencias", y agrega: "Reconocemos que las redes sociales son un elemento más, no descarto, pero siempre preferimos generar vinculo, es parte de nuestra cultura el contacto directo".

Con las herramientas digitales atravesando todas las instancias del proceso de reclutamiento, y la evolución de las generaciones con un fuerte arraigo a las tecnologías, todo parece indicar que se está llegando al fin del reclutamiento tradicional. Según un estudio realizado en 2017 por el Observatorio de Internet en Argentina (OIA), casi el 80% de la población se conecta a internet todos los días y hay una marcada tendencia hacia el uso de las redes sociales. Ante esta realidad, las empresas deberán comenzar a trabajar en estrategias de reclutamiento de personal acordes a las nuevas demandas del mercado, donde las aplicaciones móviles e incluso las redes sociales deberán tomar mayor protagonismo en todos los procesos de recursos humanos.

beneficios del Social Recruiting

1. Fuente inagotable de candidatos.

2. Alcance a los candidatos pasivos.

3. Segmentación del público objetivo

4. Amplio alcance de la difusión de vacantes.

5. Reducción de costos.

6. Fortalecimiento de la imagen corporativa.

7. Mejor relacionamiento con la audiencia.

8. Fácil experiencia para el usuario

9. Mejor posicionamiento en los motores de búsqueda.

10. Análisis de las fuentes de tráfico.