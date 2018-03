Los pilares del derecho en el año que comienza

Salir del cepo, arreglar con los holdouts y bajar la inflación son algunos de los logros de la actual administración en 2016. La economía se reactiva a un ritmo lento; las inversiones no llegan. Tendrán también protagonismo otros temas que es importante tratar, con el fin de fortalecer la confianza y reactivar la economía de forma definitiva.

El blanqueo aún no terminó y ya es un éxito. Superó todas las expectativas. Pero, desde el inicio, hablar de blanquear capitales o sinceramiento fiscal conlleva una situación desigual con aquel que no ocultó sus bienes ni mintió sobre su patrimonio. El premio al cumplidor es exiguo: no pago de bienes personales por tres años.

Pero tampoco es equitativa la situación entre dos "blanqueadores". Uno "negreó" plata blanca y otro la ocultó desde el principio. Luego, ambos obtuvieron dólares en el mercado negro y en forma irregular los sacaron del país. Ambos entran al blanqueo y pagan el 10%. La diferencia está en que el primero facturó y pagó sus impuestos antes; el otro no. Así es que el que encubrió plata blanca queda en peor situación que el que trabajó en negro desde el inicio. Y, ambos, en mejor situación que quien cumplió con lo establecido. A ese habría que premiar y castigar en forma proporcional en caso de falsedad. Terminado el blanqueo, estas inequidades deberían ser tratadas, ya sea por decisión del Gobierno o por vía judicial, intentando recuperar el equilibrio entre las distintas situaciones.

Pero, más allá de los motivos que pueden justificar el blanqueo, no terminará con la evasión mientras no haya una profunda y seria reforma impositiva.

Si no se baja la presión tributaria, no se logra un sistema de impuestos que no agobie al contribuyente; si el sistema impositivo es regresivo, no habrá reactivación económica. Tenemos que tender a un sistema que termine con la ecuación de unos pocos que pagan por muchos. Y donde muchos se aprovechan de ello no pagando o pagando lo menos posible.

Con presión impositiva asfixiante y un costo laboral alto no se favorece la creación de empleo. Las empresas optan por contratar menos. Pugnan, por un lado, la protección al trabajador y, por el otro, los excesos en su defensa, las indemnizaciones en extremo altas y la industria del juicio. Se impone una negociación seria que consiga el equilibrio necesario entre las partes para lograr que las empresas reactiven la contratación de personal.

Derechos intelectuales

Nuestro país supo ganar prestigio en la lucha contra la piratería de marcas, y no tanto en la de patentes y otros derechos de IP. Prestigio que se ha perdido. Se trató de bloquear la piratería foránea, pero se permitió, por omisión, la que se origina en nuestro territorio. Hace 20 años figura en el "Reporte especial" de la Oficina de Comercio Exterior de los Estados Unidos sobre violaciones de los derechos de propiedad intelectual y patentes, ubicándonos dentro de los 11 países que más piratean. El Estado debe combatir la piratería en todos los frentes, ya que también recaudará más impuestos; el terrorismo y el narcotráfico no tendrán fondos accesibles y se protegerán los derechos de propiedad de los titulares. El actual gobierno se está ocupando de estos temas, y es necesario que se los trate y negocie sin hipocresías, lugares comunes y etiquetas del pasado.

Si le decimos a un inversor que invierta en nuestro país, en donde se premia al que no paga impuestos, asfixiamos con presión impositiva, altos costos laborales e impera la industria del juicio. Y que, además, cuando logre producir, el Gobierno será pasivo si son pirateados. Claramente, lejos de incentivar la entrada de capitales, prende la luz de alarma. El camino correcto está marcado, suele ser más largo y difícil, pero, al final, se obtienen más beneficios y resultados positivos mancomunados.