Fusiones y adquisiciones crecen 30%: cuáles fueron las más importantes del año

Termómetro de la economía, los estudios jurídicos suelen ser los primeros en ser consultados a la hora de emprender negocios (o retirarse de ellos). De allí que un recorrido por las principales operaciones de M&A en lo que va de 2017 permite hacerse una idea en cuanto al rumbo de la macro.

Con varias operaciones en curso y otras que, a pedido de los clientes, se mantienen en reserva, las firmas de la City muestran un repunte en la actividad y un progresivo alejamiento de lo que fue el eje de trabajo durante la década pasada, enmarcado por el conflicto continuo.

Cada uno de los despachos consultados seleccionó sus cinco principales deals del año, y algunos no pudieron evitar el entusiasmo de cara al futuro próximo.

En Marval, O'Farrell & Mairal, por ejemplo, asesoraron a British Petroleum en la Argentina en el acuerdo con Bridas y la China National Offshore Oil Corporation (CNOOC), que consolida sus participaciones en Pan American Energy (PAE) y Axion Energy en una nueva empresa: Pan American Energy Group (PAEG).

La implementación del acuerdo, prevista para principios de 2018, implica que PAEG se convertirá en el principal productor, empleador e inversor privado del sector petrolero en el país, con presencia en Bolivia, México, Uruguay y Paraguay.

En otra transacción, por u$s 300 millones, completaron la adquisición de acciones representativas del 100% del capital social de JBS Argentina S.A., JBS Paraguay S.A., Paraguaya Frigorífica S.A. y Frigorífico Canelones S.A., controladas hasta la fecha por JBS S.A. y JBS Handels GMBH.

Asesorados por MOM, por u$s 210 millones Brink's Argentina se quedó con Maco Transportadora de Caudales S.A. y con Maco Litoral S.A.

En lo que fue claramente su trabajo más difundido, Marval también participó como asesor de Turner en la adquisición del 50% de los derechos de televisación del campeonato de primera división de fútbol local otorgados por la AFA y Superliga, por un período de cinco años, prorrogable por otros cinco.

Pablo Artagaveytia, socio de la firma más grande de la Argentina, resalta que en los últimos meses se ha registrado una "gran reactivación" en toda el área de M&A.

"Grandes fondos y grupos económicos están mirando a la Argentina con gran interés previendo un sostenido crecimiento de su economía para los próximos años. En esto ayuda mucho los mensajes que están recibiendo del Gobierno argentino sobre reglas claras y apertura de mercados. Hoy, el sector de M&A de Marval está manejando unas 30 operaciones al mismo tiempo y la tendencia parece ir creciendo", dice.

En este sentido, además de los grupos económicos tradicionales europeos, americanos y brasileños, han entrado inversiones provenientes de China, Japón y Corea.

"Sin perjuicio de que las áreas de energía renovables e infraestructura son las que más están atrayendo a los inversores, también se destacan importantes transacciones en el área de comunicaciones, finanzas, servicios médicos, laboratorios, minería y real estate, entre otros", enumera.

Desde Tavarone, Rovelli, Salim & Miani Abogados, su name partner Marcelo Tavarone, acusa un crecimiento "realmente exponencial" que "superó largamente nuestras expectativas".

TRS&M asistió a Ángelo Calcaterra, Fabio Calcaterra y Fernando Mauro en la adquisición del Banco Interfinanzas S.A., vendido por la compañía holding San Mateo S.A., asistida por el estudio Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h).

También actuaron como asesores legales de Helios Partners S.A. en la adquisición de Envision Energy (Netherlands) B.V. del 25% del capital accionario en Univento S.A. (empresa desarrolladora de un proyecto de energía eólica en Cerro Alto, provincia de Río Negro, que resultó adjudicada en la Ronda-1 del RenovAr).

Asimismo, asistieron a la misma empresa en la adquisición del 25% del capital accionario en Parques Eólicos Pampeanos S.A.

Vuelta al sector de la banca, asesoraron al comprador del 70% del capital social y votos de Banco del Sol S.A., a favor de Alianza Inversora S.A. y Grupo Financiero SS S.A., dos sociedades directa e indirectamente controladas por Grupo Sancor Seguros.

La transacción se acordó ad referéndum de la aprobación del Banco Central y es un verdadero hito, toda vez que, de ser aprobada, "representará la primera vez que un grupo asegurador de primera línea tome control de una entidad financiera argentina".

Desde Tavarone también asesoraron a Ángel Calcaterra en la venta del 100% de su participación accionaria en el Grupo ODS, una de las compañías más fuertes en la industria de la construcción. La transacción involucró la transferencia indirecta de 25 sociedades en 8 jurisdicciones incluyendo Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España, República Dominicana, Paraguay y Uruguay.

A su top five Tavarone suma una larga lista de intervenciones en el "cada vez más relevante mercado de las energías renovables". Central Puerto, ENEL, Sunco Capital, SoEnergy, Sybac, Lader Energy, Ventus y MSU, entre otras, se cuentan entre sus representadas.

"Desde diciembre de 2015, se produjo un cambio importante en el apetito inversor por activos en la Argentina, que se refleja de diversas formas y en distintos sectores. Este apetito impactó de lleno en la actividad de M&As locales donde se observa un mayor número de operaciones (muchas de las cuales hoy exceden los valores discretos de años anteriores", señala Fernando Zoppi, socio de Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h).

En Pagbam, durante los primeros ocho meses de este año cerraron más operaciones que durante todo el ejercicio anterior que, a su vez, había sido más jugoso que 2015 con un incremento de cerca del 20%.

"No obstante, el claro y positivo cambio de clima, también hay que destacar que muchas operaciones tienen un ritmo un tanto cansino. Avanzan, pero a paso lento. Normalmente una operación de M&A tiende a concretarse en un plazo de 6 meses; hoy vemos que varias transacciones exceden esos plazos. Esto último probablemente se deba a que aún hay factores macroeconómicos y coyunturales que invitan a un análisis cuidadoso de las variables de inversión", agrega Zoppi.

Lo cierto es que en los últimos 12 meses, Pagbam intervino en unas 25 operaciones de M&As, sin contabilizar IPOs, share offerings, swaps de activos u operaciones entre partes relacionadas.

Así, en el sector bancario representaron al Banco Comafi en la compra del 100% de las acciones de Deutsche Bank Argentina S.A. y en la posterior fusión de las dos entidades, recientemente aprobada por el BCRA, a los accionistas vendedores en la venta del 70% del capital accionario de Banco del Sol a Sancor Seguros; al Banco Ciudad en la adquisición del 100% del capital accionario de Cordial Microfinanzas del Banco Supervielle, y a los accionistas vendedores en la venta del 100% del capital accionario del Banco Interfinanzas.

En sector energía, representaron a President Energy en la compra de los bloques Estancia Vieja- Puesto Flores, La Yesera y Loma Negra, hasta entonces de Chevron; a Mercuria Energy en la toma de control de Andes Energía plc (una compañía que cotiza en el AIM) y con activos en varios países de américa del Sur; a Genneia en la compra (sujeta a cierre) de ICERSA (parque eólico Loma Blanca IV), y a la española Neoen en la compra de parques eólicos en Argentina.

También tuvieron participación en el sector agronegocios, representando a BASF en la compra de activos del negocio semillas de Bayer; a Victoria Capital, en la compra de un porcentaje controlante de Los Grobo, y a Calyx Agro en la venta de sus activos en la Argentina a un inversor local.

Más jugadores

Bajo la representación de Mitrani Caballero & Ruiz Moreno, en septiembre Ternium y thyssenkrupp AG completaron la adquisición (anunciada en febrero) del 100% de thyssenkrupp Slab International B.V. y su subsidiaria brasileña, CSA Siderúrgica do Atlântico Ltda. El monto de la operación: 1450 millones de euros.

En enero de este año, en tanto, se aprobó el acuerdo definitivo de Maverick Tube Corporation y Maverick Tube International Holdings, Inc., cliente de la misma firma, con NUCOR Corporation, para transferir toda su participación accionaria en Maverick C&P. El precio de venta fue de US$ 335 millones, libre de caja y deuda, sujeto a ajuste de capital de trabajo al cierre.

En la operación que involucró a Envision Energy (Jiangsu) Co., Ltd. y Envision Energy (Netherlands) B.V. (adquirieron el Parque Eólico Bahía Blanca, un proyecto de generación de energía eólica desarrollado por Pattern Energy en el contexto de las licitaciones bajo el programa Renovar), el estudio asesoró al vendedor en la estructuración de la operación, así como en la negociación y redacción de la documentación de venta.

También asesoraron a Riverstone Holdings, un fondo de inversión dedicado a la industria energética, en la venta de Patagonia BioEnergia S.A. a Vicentin S.A.I.C.

En otra línea, asesoraron a Colorín Industria de Materiales Sintéticos S.A., una compañía del grupo Cromology, cotizada en la bolsa de comercio de Buenos Aires, en la estructuración y negociación de la venta de su planta ubicada en Bernal, provincia de Buenos Aires, a Sun Group S.A.

"El mercado de M&A está creciendo en cantidad de interesados y también en el monto de las transacciones. Se nota el entusiasmo que generan las nuevas políticas pro negocios y surgen interesados de todos los mercados relevantes para la Argentina: desde China, los países europeos, los Estados Unidos y América latina. En particular, somos muy optimistas en relación con energía, agroindustria, real estate y el mercado financiero. En todas esas áreas se nota fácilmente el repunte en la actividad", dice Roberto Crouzel, socio de Beccar Varela.

El centenario estudio asesoró a Minerva S.A. en la adquisición de acciones representativas del 100% del capital social de JBS Argentina S.A., JBS Paraguay S.A., Paraguaya Frigorífica S.A. y Frigorífico Canelones S.A., compra por unos US$ 300 millones.

También asesoraron a Egger Holzwerkstoffe GmbH, a través de su filial argentina Egger Investments S.A., en la adquisición del negocio industrial de Masisa Argentina S.A., una transacción por US$ 115.700.000.

Al Deutsche Bank AG, Beccar Varela lo asesoró en la venta de sus negocios en la Argentina a Banco Comafi. La transacción fue estructurada como una venta de acciones, en la cual Deutsche Bank AG y Süddeutsche Vermögensverwaltung GmbH vendieron el 100% de sus acciones.

También en el rubro banca asesoraron al Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. y al Grupo Financiero Galicia S.A. en la venta de Compañía Financiera Argentina S.A. (dueña de la red crediticia que opera bajo la marca "Efectivo Sí") y de Cobranzas y Servicios S.A. a Galeno Capital S.A.U. y a Julio Alfredo Fraomeni.

En otro rubro, representaron al grupo chino Goldwind en la adquisición del 100% de las acciones de Parque Eólico Loma Blanca I, II, III y VI, titulares de proyectos de construcción de centrales de generación de energía eólica en la provincia de Chubut, y Parque Eólico Miramar en la provincia de Buenos Aires.

En M&M Bomchil señalan que el repunte de los M&A se dio en la segunda mitad de 2016 y que ahora se mantiene. Asesoraron a Pepsico Argentina en la venta de una de sus plantas de galletitas (Dilexis SA) a Tía Maruca SA y Alejandro Rapani. También a Albwardy Investment en la adquisición del Hotel Internacional Iguazú por US$ 42,5 millones.

Los abogados de M&M Bomchil representaron a Corporación América en la venta de las entidades controlantes de las empresas Fignano y Vengano, que tienen la propiedad y manejo de Carape I y II, dos parques eólicos en Uruguay, en una operación de unos u$s 65 millones.

Asimismo, a los hermanos Jorge y José De All en un intercambio accionario por el control del Sanatorio Otamendi y Miroli. "El trabajo en el sector registró un crecimiento de entre un 20 y un 30 % respecto del año anterior", señala Santiago Nicholson, name partner de Nicholson & Cano Abogados. Entre sus principales operaciones enumera la compra del parque eólico Kosten, por parte de la española Grenergy Renovables, y la compra de tres proyectos de generación de energía solar en el NOA, que fueron presentados en la licitación Renovar 2.0, por parte del grupo francés Akuo Energy, con presencia en todo el mundo.

En su estudio también participaron en la compra del 49 % de Air Energy S.A. por parte de Habock Aviation International, grupo de origen español dedicado a tareas de rescates y apagado de incendios en helicóptero, y en la compra del 49% de Sol Líneas Aéreas por parte de Air Nostrum.

Si bien la operación terminó cayendo, estuvieron trabajando activamente en la compra de Atanor por parte de Ledesma.

Bulló Abogados, en tanto, representó recientemente a una afiliada de un reconocido fondo de inversión con sede en el estado de Nueva York, en relación a la financiación mezzanine de una de las compañías de alimentos más importantes de la Argentina.

"La transacción tiene la particularidad de ser la primera en su especie en tanto fue estructurada como un debtor-in-possession financing, contando con ciertos requisitos previos y objetivos a cumplir para seguir recibiendo financiamiento, para cada tramo de la financiación", explicaron en la firma.

Todavía más

Desde Zang, Bergel & Viñes, Pablo Vergara del Carril enumera el asesoramiento en la compra a Sociedad Comercial del Plata del 50% de DAPSA por U$S 17M, asesorando a un grupo español titular del restante 50%, transacción que involucró un contrato de compraventa de acciones, financing, garantías y filing a la CNDC.

También asesoraron a Austral Gold Ltd. en distintas transacciones cross border que involucraron distintas jurisdicciones incluyendo, entre otras, la Argentina, Australia, Canadá y Chile, por una sumatoria de unos u$s 40 millones.

Intervinieron, además, en la fase final de la compra de una empresa alimenticia local por parte de un grupo brasilero por un monto de U$S 75 millones.

"Hemos estado muy activos en el sector emprendedor. Por caso, hemos asesorado en los acuerdos de inversión, compraventa de acciones y acuerdo de accionistas vinculados al negocio de criptomonedas. También en la documentación y primera ronda de una compañía fintech local. Adicionalmente, en dos rondas de inversión y actualmente en la Serie A de una compañía de e-commerce del sector de agribusiness. Y también en la compraventa de acciones de dos empresas en una compañía de e-commerce del sector de seguros", agrega Del Carril, quien acusa un crecimiento del orden del 20% en las transacciones de M&A comparadas con el año anterior.

El mismo margen de incremento registró Allende & Brea, señala su managing partner Valeriano Guevara Lynch. Este año, asesoraron a Wyndham Hotel Group en su adquisición de Fen Hotels. Su firma, que festeja por estos días su 60 aniversario, también asesoró a Masisa Chile y Masisa Argentina en la venta del negocio industrial de Argentina a Egger Group (multinacional austríaca), en una operación por u$s 155 millones.

También a Fairfax Financial Holdings en la compra del negocio de seguros regional de AIG's en la Argentina, Chile, Colombia, Uruguay y Venezuela, por u$s 240 millones y a la división argentina de Dell Inc. en la venta de su negocio de IT en el país, en el marco de una operación global, valuada en u$s 3.055 millones.

A eso, se suma el trabajo realizado para Entravision Communications Corporation, una compañía de medios audiovisuales y operaciones digitales dirigida al mercado hispano en los Estados Unidos y la frontera de México, en la adquisición del 100% del capital accionario de las compañías que integran el Grupo Headway Digital.

Números

- Entre cuatro y 20 profesionales por estudio están participando de los M&A del nuevo milenio.

- A diferencia de lo que ocurrió durante la última década, son usuales las operaciones por más de US$ 100 millones.