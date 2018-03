EN LA REGIÓN

Uruguay tiene un mercado jurídico relativamente chico, con un pool de unos 10 estudios jurídicos que pisan fuerte en el ámbito corporativo.

Allí, la hora socio puede estar en u$s 160 /150; la de senior, en u$s 130/120; y la de junior se cotiza a u$s 110/90.

A la hora de negociar, sufren lo mismo que sus colegas argentinos, con reducciones que pueden llevar una hora socio de u$s 180 a 140.

En Ecuador, los números son un 15% menor, mientras que en Paraguay y Bolivia pueden caer un 30%. Una hora chilena ronda los u$s 130/150 para un trabajo de volumen, pero, en general, la hora minorista está en u$s 200.