Cuánto cobran y cuánto ganan los abogados

La máxima marxiana "a cada quien según sus capacidades, a cada cuál según sus necesidades", aplica bien cuando se trata de relevar regímenes salariales y de tarifa horaria entre los abogados de la City.

Lejos de los regímenes comunistas, el off the record es condición infranqueable para acceder a la información numérica de los estudios, pues la falta de nominación habilita la adecuación que se hace puertas adentro en materia de salarios, y afuera en lo que hace a honorarios.

De acuerdo con un relevamiento de Legales, en una firma mediana promedio la hora socio puede llegar a los $ 1.500 (u$s 100), la de un senior a $ 1.200, semisenior a $ 900, junior a $ 750 y paralegal a $ 350.

Las cifras son entre la mitad y un tercio de lo que relevan publicaciones altamente especializadas que, incluso con sus cifras, colocan al abogado argentino entre los más baratos de la región.

Honorarios

En materia de honorarios, un presupuesto estándar para la emisión de ONs, asumiendo ingreso al régimen, programa y serie, se cotiza hoy entre $ 70.000 y $ 150.000

Un presupuesto estándar para el due diligence de una compañía cerrada, con alrededor de 200 empleados, sale unos u$s 20.000.

Un high level due diligence sobre las "cosas básicas" se cobra entre u$s 5.000 y u$s 10.000, y si se trata de un grupo de sociedades que operan en sectores regulados, las sumas pueden variar entre los u$s 50.000 y u$s 100.000.

"A solicitud de cotizaciones a firmas de similares características y con prestaciones relativamente equiparables, se encuentran fuertes dispersiones de precios", se publica en la también especializada revista AUNO Abogados. "Constituir una sociedad puede costar $ 5.000 o $ 35.000. Si de lo que se trata es de una revisión de contratos ultracomplejos, hay firmas que pasan $ 170.000 y otras $ 90.000. Una primera ronda de inversión para un venture capital ronda, en términos generales, unos $ 15.000, incluyendo el due dilligence de la inversión, la revisión de documentos y negociación de contratos", informa.

Por otra parte, al hablar de salarios, la tendencia es hacerlo por bandas que dan un amplio margen de movilidad dentro de una misma categoría en función del expertise y cualidades profesionales de cada quien. En una firma mediana en la City, un senior puede embolsar bruto, mensual, entre $ 27.000 y $ 37.000. Los semiseniors están entre $ 19.000 y $ 22.000 y los juniors de $ 14.000 a $ 16.000, siempre en miles.

En firmas grandes, un junior también arranca en $ 14.000, un semisenior a partir de $ 27.000, un senior a partir de $ 38.000, con niveles que orillan los $ 80.000 para quien esté a punto de convertirse en socio.

En este punto de la carrera y como releva AUNO, según la firma y solo teniendo en cuenta el dinero que mes a mes entra al bolsillo, en no pocos casos convendrá quedarse como senior en lugar de convertirse en partner.