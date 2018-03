u$s 10 millones para startups

500 Startups prepara un nuevo fondo de América latina, con una meta de u$s 10 millones, que lleva el nombre de Luchadores II. Se trata del segundo fondo de esta aceleradora desde que comenzó a operar en la región, en 2010. Santiago Zavala, socio gerente de este nuevo fondo, está apuntando a aproximadamente 120 empresas para la inversión, con la esperanza de empujar el número de unicornios latinoamericanos hasta los dos dígitos.



Dave McClure, socio fundador de 500 Startups, ha sido optimista sobre las oportunidades en la región. Las ofertas en los Estados Unidos, particularmente en Silicon Valley, se tasan a menudo de manera muy costosa debido a su competitividad. Pero el reto de invertir en empresas latinoamericanas es que carecen de un fuerte apoyo de los ecosistemas. Las rondas B, C y D más grandes son difíciles de encontrar en la región y los adquirentes locales que anclan un ecosistema empresarial son limitados.



Esta es la razón por la que la Corporación Financiera Internacional (IFC) se suma a 500 como un socio limitado en su nuevo fondo. La CFI ha invertido tradicionalmente en empresas en etapas posteriores, pero en los últimos dos años se ha involucrado en fondos en etapa semilla como socio limitado "Estamos tratando de encontrar a los mejores gerentes de microempresas en todos los mercados en desarrollo", dijo Nikunj Jinsi, director global de inversiones de capital de riesgo para la CFI.



McClure apunta a Accel Partners, Index Ventures, Sequoia Capital y Tiger Global como fondos que están haciendo su parte para crear conexiones internacionales para las primeras empresas desde el inicio hasta la salida. "Otros fondos están empezando demasiado tarde y esperan a las empresas ya desarrolladas", agregó McClure.



Algunas regiones de América latina han crecido más rápido que otras. La Ciudad de México, donde se ubican las operaciones del 500, ha madurado pero otras ciudades aún carecen de redes de mentores fuertes y otros recursos necesarios. Y, aunque McClure no se comprometería a ello, el anuncio de los fondos latinoamericanos de hoy sugiere fuertemente novedades por venir en Asia. La firma reactivó recientemente su presencia en China, aunque todavía no ha anunciado un fondo dedicado en la región.

Ya se puede enviar dinero por Gmail

Si PayPal, Venmo o la aplicación Google Wallet no satisfacen tus necesidades, hay una nueva forma de enviar dinero a tus amigos o seres queridos: Gmail.El martes, Google lanzó una opción para enviar dinero desde su aplicación de email en Android iOS. El servicio es bastante intuitivo: cuando se esté escribiendo un mensaje en la aplicación para Gmail, hay un ícono "Adjuntar" (el clip que aparece arriba a la derecha) y ahora se incluye la opción "Enviar dinero". Una vez que se ingrese la cantidad que se envía, se agregan datos de la fuente de pago. A partir de ahí, los servidores de Google se encargarán de hacer la transferencia.Se trata de un servicio gratuito, es decir, Gmail no cobra ningún cargo por la transferencia. El giro podrá hacerse a usuarios que vivan dentro de los Estados Unidos desde hoy mismo, pero se espera que sea la prueba piloto para lanzarlo a otros lugares del mundo, aunque Google no confirmó esto ni aclaró si cobrará por el servicio fuera de los Estados Unidos.Enviar dinero desde Gmail puede parecer raro, pero en la conferencia "Desarrolladores I/O", Google anunció que enviar "dinero adjunto" a Gmail en la web estaría disponible para usuarios mayores de 18 años. La cantidad no puede superar los u$s 10.000.El dinero tiene que provenir de una cuenta bancaria o tarjeta de crédito que esté sincronizada con Google. Mientras el receptor tenga Wallet, el servicio de los de Mountain View para almacenar dinero, pueden obtener los fondos de la forma que quiera.La característica está enfocada en las personas que utilizan sus celulares para enviar dinero. Es un mercado en crecimiento. En enero de 2016, Venmo transfirió casi u$s 1.000 millones en transacciones, el doble que en enero del 2015 y diez veces más que el volumen registrado en enero del 2016En este campo se enfrentan a Square Cash, creada por Jack Dorsey, padre también de Twitter, así como Venmo o PayPal y las propias creadas por los bancos para no perder relevancia con una nueva generación de clientes que vive en el móvil.