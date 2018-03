"Vamos a duplicar los empleados en el país"

Recientemente promovido a Chairman del board de GlobalLogic, Peter Bonfield no quiso pasar desapercibido en su estadía en Buenos Aires. En diálogo con IT Business, el ejecutivo con 45 años de experiencia en áreas de tecnología y telecomunicaciones (ex CEO de British Telecomunications) remarcó la necesidad de la compañía de expandirse en la región, sobre todo con su centro de desarrollo en el país, al cual piensa duplicar de dotación en los próximos años (actualmente trabajan 500 personas). Apuesta la impulso tomado por la compañía de la mano de sus nuevas autoridades, con un foco más puesto en la expansión y outsourcing de servicios. A su lado también opinó Sebastián Gryngarten, Managing Director de América latina, co-fundador de Cubika, compañía de desarrollo de software adquirida por GlobalLogic en 2010.



- ¿Cuál es la actualidad de la compañía y qué expectativas tienen para este año?

PB: Somos una compañía global de origen indio, con sede en California, y con centros de desarrollo en Ucrania, India, la Argentina y Polonia. Nos enfocamos en el desarrollo de software innovador para compañías de industrias como comunicaciones, medios, medicina, retail. Hacemos para las compañías IT productos de software que ellas venden, y todo lo que es estrategia digital, móviles y aplicaciones web. Hace tres años fue adquirida por un grupo privado (Apax Partners, por US$ 420 millones), que tiene planes de crecimiento bien agresivos. Una de las expectativas que está considerando el grupo es en dos años poder cotizar en bolsa.



- ¿Cuántos empleados son en la Argentina?

PB: Tenemos un centro de desarrollo en Buenos Aires, donde manejamos clientes regionales y locales. Somos cerca de 500 personas en el centro, que proveen servicios a distintas empresas del mundo. También tenemos oficinas en La Plata y Mendoza. A nivel global somos más de 9.000 empleados.



- ¿Prevén mayores inversiones locales?

PB: Lo que vemos en el país es un buen nivel de los recursos, muchos de los cuales son bilingües y con buenas capacidades tecnológicas. Esperamos en dos o tres años poder duplicar la cantidad de empleados, teniendo en cuenta que la devaluación del peso que puede traer buenas oportunidades.



- ¿Tiene planeado algún monto de inversión?

PB: La inversión va a estar destinada a capacitación del personal estable que tenemos y a la posibilidad de duplicar los recursos y sumar nuevos talentos. No la tenemos medida en montos.



- Ustedes hablan de la transformación digital, ¿a qué se refieren específicamente?

PB: Justamente la tendencia más importante es la llamada transformación digital (según IDC se espera que para 2019 el gasto mundial en transformación digital tecnológica supere los u$s 2000 millones). Se trata de innovación tecnológica en las industrias y en los procesos que las atraviesan.



- ¿Y cómo está viendo a las empresas de la región?

PB: Depende del tipo de negocio que se hable. Las que tienden a ser más globales requieren sí o sí seguir el ritmo de la transformación, mientras que las que son más locales no tienen esa necesidad. Desde Argentina estamos ayudando. Estuve en las oficinas locales viendo el trabajo y puedo contar que se está trabajando por ejemplo en una especie de Uber, para la industria de jets privados. Era algo que en esa industria no existía, y esto la va a revolucionar.



- Pero, como dijo, no se espera que se adopten masivamente estas tecnologías, por lo menos en el mediano plazo.

SG: Nuestro foco son más las compañías grandes, aunque también trabajamos con medianas y chicas. Vemos que algunas se están adaptando muy rápido y son más ágiles. También hay muchas startups en la región, y en la Argentina en particular es un país donde la comunidad de emprendedores es muy fuerte, lo que genera una competencia interna para aquellas industrias que no están tan innovadoras.



- Se habla de una recesión global para este año, ¿que impacto tendrá en las inversiones IT?

PB: La tasa de crecimiento probablemente va a ser menor de lo anticipado por el FMI. No sé si será una recesión pero seguramente va a impactar en el gasto. La desaceleración de china y la crisis petrolera son las principales amenazas. A pesar de eso, esperamos duplicar nuestro negocio.

Manuel Parera

GlobalLogic en números

- Rubro: Desarrollo de Software- Facturación 2014 (Argentina): u$s 16 millones- Inversiones proyectadas para 2015: $ 10 millones- Cantidad de empleados en la Argentina: 500 (9000 globales)