Un 40% de los usuarios buscaron productos online con sus smartphones

Según un informe realizado por Accenture, la búsqueda de productos a través de teléfonos inteligentes mientras se piensan las compras, creció un 10% durante 2015. En 2014 había rondado un 36%, mientras que el último período subió al 40%.

De las 10.096 personas que participaron en el estudio, en trece países del mundo, un 27% espera utilizar el smartphone para realizar compras durante 2016. Pero no todo es color de rosa: el 48% de los consultados piensa que la compra a través de dispositivos móviles es muy complicada y, lo que es peor, sólo el 58% de los comercios minoristas disponen de aplicaciones con capacidades de venta.

En este sentido, el 47% de los compradores que participaron en el trabajo realizado por la consultora quiere recibir promociones en tiempo real, mientras realiza las compras. Además, el 37% desea utilizar listas de compras y localizadores de productos, y al mismo porcentaje le gustaría poder ordenar ítems fuera de stock mientras se encuentra dentro del comercio.

Sin embargo, aún existe una distancia entre las demandas de los consumidores y las capacidades móviles que ofrecen los comercios al por menor: sólo el 7% de las tiendas envían promociones en tiempo real, el 31% tienen apps con listas de compras incorporadas y el 43% permite realizar compras de productos fuera de stock a través de los smartphones.

Los clientes quieren utilizar cada vez más sus celulares a la hora de realizar las compras, sea para optimizar el (siempre escaso) tiempo o sencillamente por comodidad. En el transcurso del pasado año, la cantidad de compradores potenciales que quisieron poder efectuar consultas de stock antes de ir al comercio paso del 27% al 49%, mientras que por su parte, sólo 28% de los locales proveen información de stock a través del móvil.

No es novedad que se realizan cada vez más búsquedas online antes de comprar: en un año el porcentaje creció desde el 76% al 80%. Sin embargo, hay un gran camino por recorrer, ya que según los compradores consultados por Accenture, sólo Google (57%) y Facebook (41%) modificaron su estilo de vida, mientras que empresas como Apple, Netflix y Uber aún no ingresaron dentro de ese exclusivo grupo.

Sebastián De Toma