Uber está cada vez más cerca de llegar a la Argentina

La llegada de Uber, el servicio para pedir autos por celular, a la Argentina se puede llegar a volver una realidad en 2016. La compañía publicó en LinkedIn varias vacantes para distintos puestos gerenciales para una futura oficina en el país. Consultado por Infotechnology, Soledad Lago Rodríguez, manager de Comunicación para el Cono Sur de la compañía, señaló que la empresa está "evaluando la posibilidad de que los argentinos tengan disponible el servicio de Uber en el transcurso del 2016, como ya sucede en más de 360 ciudades en todo el mundo".



Por el momento la empresa no brindó precisiones sobre una posible fecha de lanzamiento en el país. "Esto no significa que tengamos al día de hoy establecidas condiciones o fecha de inicio de operaciones. Parte de la evaluación, que abarca muchos niveles, incluye la selección de talento ya que se trata de un proceso que puede llevar muchos meses. Estas posiciones no son nuevas y existen hace ya tiempo en nuestro sitio", sostuvo la vocera. En febrero de 2015, este medio adelantó que la compañía se encontraba buscando un "General Manager" para Buenos Aires ""responsable de desarrollar y hacer crecer el negocio de Uber" en la ciudad. Entre los puestos vacantes para su futura operación en Buenos Aires se encuentran un gerente de Marketing, de Operaciones y logística y un coordinador de Operaciones.