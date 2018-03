Termómetro

CALIENTE

Elon Musk, CEO de Tesla

FRÍO

Thomas McInerney, futuro CEO de Altbaba (Yahoo)

La empresa pionera en automóviles eléctricos informó el pasado viernes que finalizó una ampliación de capital que captó u$s 1,2 mil millones, 20% más que lo que habían planeado. Para lograrlo, ofreció acciones comunes y deuda convertible, con un objetivo a la vista: el lanzamiento del importante Model 3. Musk había mencionado que la capitalización era una opción para reducir el riesgo del nuevo vehículo, en el que su empresa tiene signada todas sus esperanzas, ya que con lanzamiento estarían "cerca del límite" de sus necesidades de caja. La compañía estimó vender u$s 1.000 millones entre acciones y deuda; y ubicó efectivamente 1,3 millones de acciones a u$s 262 cada una y el resto (u$s 850 millones) en obligaciones preferenciales que vencen en 2022.Una vez que se concrete la venta de Yahoo a Verizon, el ejecutivo que hoy es parte del consejo de administración de la primera (y que asimismo es el director financiero del fondo IAC/InterActive Corp), tomará las riendas de la nueva empresa, que pasará a llamarse Altaba. Lo llamativo es que McInerney, de acuerdo a la información que la propia Yahoo le entregó a la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos, tendrá un salario base de u$s 2 millones, mientras que en información similar entregada en 2012, Mayer cobraría u$s 1 millón. Además, tendrá menos trabajo, ya que la compañía se achicará. ¿Brecha de género? ¿Techo de cristal? El nuevo ejecutivo no empieza con el pie derecho.