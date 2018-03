Termómetro

CALIENTE Mike Cannon-Brookes y Scott Farquhar, CEOs de Attlasian

FRIO Tim Cook, CEO de Apple

La compañía de origen australiano adquirió Trello, la aplicación orientada a la productividad, por u$s 425 millones. De las 18 adquisiciones que ha realizado la compradora desde que fue creada, hace 14 años, está es la mayor: pagará u$s 360 millones en efectivo y el resto en acciones. Trello es una plataforma dedicada a organizar tareas tanto personales como para el trabajo en equipo; fue lanzada en 2011 y antes del año de funcionamiento ya tenía 500.000 usuarios. En 2014, logró u$s 10 millones en una ronda de financiación y para 2016 la plataforma tenía más de un millón de usuarios activos por mes. Así, Attlasian busca competir con Slack (que ahora tiene una alianza con Google), Workplace de Facebook y Teams de Microsoft.La empresa con sede en Cupertino decidió recortar el salario de su director ejecutivo. ¿El motivo? No consiguió los objetivos pautados para el 2016, tanto en ventas como en beneficios. Según lo publicado por The Wall Street Journal, el sueldo de Cook se redujo en u$s 1,5 millones, y no es la primera vez que sucede: el año pasado pasó de cobrar u$s 10,28 millones a u$s 8,75 millones. Además, los salarios de otros miembros de la junta directiva de la compañía de la manzanita también sufrieron recortes: ahora cobraran un 9,6% menos de salario. Las ventas de Apple fueron, durante 2016, de u$s 215.600 millones, un 3,7% por debajo de la meta fijada; mientras que el beneficio operativo estuvo 0,5% debajo de la cifra establecida, u$s 60.300 millones.