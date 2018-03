Termómetro

Caliente Jeff Bezos, CEO de Amazon

Frío Brian Krzanich, CEO de Intel

El gigante del comercio electrónico y los lectores de ebooks decidió darle un rotundo impulso a su servicio de video por streaming ya que lo anunció como servicio independiente con un costo de u$s 8,99, un dólar menos que Netflix y uno más que Hulu. Hasta este anuncio, el servicio de transmisión de videos estaba vinculado con el paquete anual de Amazon Prime, que ofrece además envíos en dos días, musica y libros electrónicos sin cargos extras. Además, ofreceran Prime con una tarifa mensual Así, la compañía liderada por Bezos busca competir en el mercado del delivery de contenidos. En el de la producción comenzó hace tiempo y ha tenido rotundos éxitos: su serie Transparent ganó varios premios Emmy y firmó contrato con Woody Allen para que este desarrolle su primera serie de TV.La empresa californiana busca cambiar el rumbo: pasar del mercado de las PC, cuyas ventas no dejan de caer, para concentrarse en la Internet de las Cosas. El detalle es que la reestructuración dejará a 12.000 empleados en el camino. Los empleados despedidos representan el 11% de la compañía y u$s 750 millones en gastos que esperan ahorrar. El dato paradójico: la compañía anunció hace pocos días una mejora en sus ganancias de 3% y de su facturación, 7%. "Nuestros resultados en el último año demuestran una estrategia que funciona y que tiene una base sólida para el crecimiento", explicó Krzanich. Hace poco más de 10 años, la empresa rechazó desarrollar los chips para los iPhone de Apple porque... las ventas no serían suficientes.