Termómetro

Caliente Daniel Ek, CEO de Spotify

Frío Kwon Oh-Hyun, CEO de Samsung

Spotify, la firma pionera que brinda el servicio de música por streaming, ha conseguido u$s 1.000 millones en deuda convertible. Han sido parte de esta operación TPG, Dragoneer Investment Group y algunos clientes de la firma Goldman Sachs. No está claro qué motivó a la firma sueca a buscar aumentar su caja, que ya era de u$s 500 millones previo a la inyección de capital. Una posibilidad es que quiera comprar a unos de sus competidores, Pandora o Soundcloud. Otra, que tengan la intención de desarrollar activamente el servicio de video con el que comenzó a experimentar el año pasado.El excrack futbolístico brasileño Pele demandó al gigante electrónico coreano por u$s 30 millones porque en una pieza publicitaria de los televisores UHD (Ultra High Definition) aparece un modelo demasiado parecido a él. En el anuncio aparece además un futbolista realizando “una chilena”, jugada perfeccionada por el astro carioca. Los dramas futbolísticos de Samsung no acaban allí, porque Lionel Messi cambió de patrocinador: dejó a los coreanos por la empresa china de télefonos móviles Huawei, quienes desembolsarán entre 5 y 6 millones de euros por año para que el 10 argentino sea embajador de la marca.