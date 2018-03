Termómetro

Caliente Safra Catz, CEO de Oracle

Frío Masashi Muromachi, presidente de Toshiba

Oracle tiene motivos para sonreír. Anunció los resultados del tercer trimestre del ejercicio fiscal 2016 que reflejaron fuertes crecimientos en el sector estratégico de la nube. Sus ingresos Cloud, en SaaS (software como servicio) y PaaS (plataforma como servicio) aumentaron 57% en dólares estadounidenses y 61% en moneda constante. Estos totalizaron unos u$s 583 millones. "Nuestro negocio en cloud se encuentra en una fase de hiper-crecimiento. Los márgenes brutos están en alza hacia el objetivo del 80%", afirmó Safra Catz, CEO de la compañía. Los ingresos totales fueron de u$s 9.000 millones.El gigante japonés confirmó que sus negocios en Estados Unidos están siendo investigados por la autoridad regulatoria (SEC), por irregularidades contables. El fraude estaría relacionado con lo sucedido en Japón, donde la compañía falsificó estados financieros y fue multada con u$s 62,1 millones. Según Bloomberg, las autoridades estarían examinando las alegaciones hechas por la empresa, un escándalo que ya produjo la renuncia de altos funcionarios, como Hisao Tanaka, presidente y consejero delegado. La empresa reveló 7 errores contables desconocidos, y que exageró sus ganancias en u$s 51,3 millones.