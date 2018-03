Termómetro

Caliente Jeff Weiner, CEO de LinkedIn

Frío Mark Zuckerberg, CEO de Facebook

LinkedIn no vive su mejor momento. Sus acciones cayeron un 43% en un sólo día tras comunicar los resultados financieros. Es por eso que, para paliar las caras largas, el CEO de la red social de profesionales, decidió dejar de lado su paquete anual de acciones para donarlo al fondo de empleados de la firma. "Weiner decidió no recibir un paquete este año y pidió al Comité de Compensación que estas acciones se dispongan para el pool de empleados", explicó un vocero a Recode. Se estima que el paquete equivale a u$s 14 millones, cifra cercana a la que recibió en 2014, cuando obtuvó u$s 13 millones en acciones.Sin problemas en el frente financiero (obtuvo ganancias récord en 2015), la red social líder está comenzando a ser acosado desde el ámbito judicial. En Brasil, el VP de la empresa en LatAm, Diego Dzodan, fue arrestado (y posteriormente liberado) por incumplir órdenes judiciales que requerían que revelarán mensajes de WhatsApp, propiedad de Facebook. Además, la Oficina de Defensa de la Competencia de Alemania anunció que se abrió una investigación contra la compañía porque las condiciones de uso del servicio violarían leyes de protección de datos personales.