Termómetro

Caliente Efe Cakarel, CEO de MUBI Inc.

Frío John Chen, CEO de BlackBerry

La empresa argentina de streaming de cine independiente y de autor, creada por Eduardo Constantini (hijo) y Efe Cakarel, recibió una inversión de u$s 50 millones para comenzar a operar en China. Huanxi Media Group, propiedad del productor chino Dong Ping (El Tigre y el Dragón), aportará la cifra mencionada para desarrollar la plataforma tecnológica y la estrategia de marketing, así como la compra de derechos de películas. Con este aporte de capital, el nuevo socio será dueño del 70% de la versión china de la plataforma y del 8% de Mubi Inc., lo que lleva el valor de la empresa a u$s 125 millones. El dato destacado a tener en cuenta es el crecimiento del streaming y la demanda de contenidos en el gigante asiático, que fue de un 14% durante el año pasado, contra un 5% en los Estados Unidos.La compañía anunció la semana pasada que realizará despidos como parte de un nuevo plan de recortes de personal, que busca poner el foco en el desarrollo de software empresarial y el licenciamiento de patentes por sobre la fabricación de nuevas terminales. Si bien desde la empresa canadiense se negaron a realizar declaraciones sobre el número de despedidos, fuentes cercanas coincidían en aproximadamente 200 trabajadores, 75 de su fábrica en Sunrise (Florida, Estados Unidos) y el resto de sus instalaciones en Ontario (Canadá). Entre los que se fueron está Gary Klassen, el inventor del BBM Messenger. A pesar de esto, el año pasado BlackBerry presentó un nuevo smarphone que funciona con el sistema operativo Android y este año prevé otro lanzamiento.