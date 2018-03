Termómetro

Caliente Larry Page, CEO de Alphabet

Frío Marissa Mayer, CEO de Yahoo!

Alphabet, el grupo de empresas en el que Google se transformó, dio a conocer ganancias por u$s 16.300 millones en 2015. Esto supone un aumento del 15,6% respecto al año anterior y la ha llevado a ser la empresa más valiosa del mundo. De este modo, la compañía fundada por Larry Page y Sergei Brin superó la semana pasada a Apple, ya que su valuación ronda los u$s 554.000 millones frente a los u$s 535.000 millones del gigante de la manzana. En agosto del pasado año, Google se pasó a llamar Alphabet y se convirtió en un grupo de empresas, dirigida por Page, mientras que el buscador quedó en manos de Sundar Pachai, uno de los ejecutivos más importantes de la firma.La nueva estructura, según explicó Page oportunamente, posibilitará que sus operaciones sean más claras para los inversores.La pasada semana Yahoo! confirmó los rumores: pérdidas por u$s 4.400 millones en 2015. Además, develó un importante plan de recorte de gastos que incluye el despido del 15% de sus empleados y el cierre de oficinas en Madrid, Ciudad de México, Dubai, Milán y Buenos Aires para reducir el gasto operativo en u$s 400 millones durante 2016. El "agresivo plan estratégico", según la CEO, busca aumentar hasta u$s 1.800 millones los ingresos de los servicios móviles, las redes sociales y el video; en este sentido, Yahoo! comenzó a considerar la posibilidad de vender activos no estratégicos como inmuebles y patentes. Las acciones del otrora gigante de Internet han perdido el 35% de su valor en 2015.