Termómetro

Jack Ma,fundador de AlibabaLos últimos resultados presentados por Alibaba, el mayor player de Asia en materia de e-commerce, confirman la tendencia en alza. Para su tercer trimestre fiscal, superó las expectativas de los analistas al presentar un crecimiento de facturación del 32%. Para el período cerrado al 31 de diciembre, los ingresos crecieron hasta 34.530 millones de yuanes. Los expertos esperaban 33.330 millones de yuanes. El volumen de valor de los productos comercializados se incrementó un 23% hasta u$s 147.000 millones. Los resultados no fueron del todo la buena noticia que reflejan, ya que presentan el menor crecimiento que muestra la empresa en los últimos tres años. Cabe recordar que Alibaba hoy genera sus mayores ingresos basado en una modelo de venta online entre consumidores finales y proveedores o empresas.Tim Cook,CEO de AppleLa semana mostró límites a la pasión por la manzana. Las ventas de su producto estrella, el iPhone, crecieron apenas un 0,4%, en el último trimestre. Para el mismo período de 2015, las ventas de este producto había mostrado un plus de un 46%. No obstante, el balance general no defraudó: la facturación trimestral fue de u$s 75.900 millones. Sin embargo, la tendencia genera preocupación. La firma anticipó que los ingresos podrían revertir su crecimiento en el año. Para el último trimestre de 2015, Apple ingresó en la región de las Americas, la principal región para el creador del iPhone, un 6% menos. Por su parte, la facturación de los mercados europeos se redujo un 2%. El halo de esperanza llegó desde China, donde las ventas lograron crecer un 19%, según Apple.