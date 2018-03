Snapchat se renueva con un "chat 2.0"

Lograr que millennials y no tanto compartan fotos o vídeos de su cara transformada en la de un can no fue suficiente para Snapchat. Ahora, la red social del fantasma quiere que su servicio de mensajería se convierta en el más completo que sus usuarios puedan tener a mano, y por eso lanzó su "Chat 2.0", que suma stickers y notas de audio a sus formas de comunicación preexistentes. Así, Snapchat ya no tiene nada que envidiarle a otros servicios de mensajería como WhatsApp o Facebook Messenger.

A partir de ahora, la nueva interfaz para las conversaciones de chat contará con cuatro botones en su parte inferior: uno para enviar fotos o videos, otro para hacer llamadas de voz o enviar notas de audio, un botón para hacer notas de video o iniciar una videollamada, y otro para enviar stickers. A su vez, los usuarios podrán elegir, al momento de recibir videollamadas, entre participar de ellas o tan sólo mirarlas.