Smartphones: la oferta que viene

L as medidas dispuestas por el Gobierno nacional para agilizar la importación de terminales, está facilitando la tarea a los integradores de teléfonos inteligentes en Tierra del Fuego, que se preparan para un año marcado a fuego por la tecnología 4G.

Las marcas finalizaron 2015 con sus modelos basados sólo en LTE. Arrancaron 2016 en la Feria de Electrónica de Consumo (CES) de Las Vegas y en el Congreso de Móviles de Barcelona (MWC), donde mostraron varios de los equipos que llegarán próximamente al país. Algunos, ya están desembarcando.

Durante el año pasado, varias marcas decidieron vender modelos en el segmento retail, liberados, para conquistar a los sectores medios. La tendencia no sólo se profundizará este año sino que, además, la china Huawei encara una agresiva estrategia tendiente a ocupar los primeros lugares en la región. Eso obligará a las demás marcas a potenciar también sus movimientos para no perder terreno.

De fondo, se encuentra el despliegue de las redes 4G, que impulsa la adopción de smartphones basados en esa tecnología. Ésta es como la televisión HD, un viaje de ida. Quien experimenta la velocidad de conexión a Internet en esos dispositivos no quiere retroceder. Y lo mismo sucede cuando, además, esos equipos están dotados de cámaras cada vez más potentes, con "condimentos" especiales como filtros para selfies, edición de video en dos pasos, baterías que se cargan más rápido y duran cada vez más. "Si bien la red es la piedra basal para el desarrollo de 4G, los terminales son igualmente importantes, ya que en definitiva son el punto donde termina la red. En este sentido, mientras que en 2014 apenas un 3% de la producción de equipos en Tierra del Fuego fue 4G, en 2015 esta proporción ascendió al 57%, equivalente a 6,7 millones de unidades", explicó Enrique Carrier, director de Carrier y Asociados. Ya todo lo que se produce y se producirá en la isla en 2016 será 4G.

Las marcas siguen apostando por sus modelos insignia, de más alta gama. Pero sin descuidar la media, y mucho menos, la gama de entrada. Una parte de la competencia está dada por ofrecer teléfonos a precios accesibles con 4G, que comiencen a mostrar las ventajas de estar conectados a esa red. En la última Navidad se vio algo de esas estrategias. Las promociones 2x1 en smartphones apuntaron a ese objetivo. Y en ciertos casos las iniciativas fueron tan agresivas que era posible encontrar modelos 4G de entrada en valores que no superaban los $ 2.500 (haciendo el cálculo con la estrategia del 2x1).

Actualmente ¿qué teléfonos están disponibles para el consumidor argentino? Antes de hacer un repaso marca por marca, hay que sumar un dato no menor: la aspiracional Apple parece estar haciendo los papeles para tener presencia en la Argentina. Si eso ocurre, se introducirá un nuevo factor de competencia, especialmente en el segmento de más alta gama. "Nos enfocamos en ofrecer un amplio portfolio de dispositivos para que cada usuario pueda elegir lo que más se adapte a su estilo. Esto es clave a nivel local para lograr la posición n°1 en smartphones con Android", explica Bruno Drobeta, director Comercial de Samsung Argentina. Para este año, el ejecutivo espera que "el mercado seguirá creciendo, cada vez más conectado, y eso será acelerado en la medida en que los fabricantes ofrezcan productos con Android en varias líneas como Galaxy S, Galaxy Note, Galaxy A y Galaxy Tab", amplia.

Otro de los líderes del mercado argentino, LG, prevé un mejor 2016 en cuanto a la producción, pese a que el año anterior, en términos de integración, fue idéntico a 2014. "El mercado va a seguir creciendo. En LG estimamos una demanda en el orden de los 10 millones de celulares con una activación creciente para el segundo semestre del año. Además, los operadores de telefonía celular están trabajando en planes para que los clientes migren a la red 4G, y LG está en línea con los mismos", sostuvo Enrique Marchisio, director de Ventas de LG Mobile Argentina. La compañía produjo 2,4 millones de teléfonos en 2015 y estima una producción entre 2,5 a 3 millones de dispositivos para este año. En 2015, fue el segundo fabricante de equipos del país, con un 20% de market share, según la empresa.

La buena expectativa es compartida, inclusive, por las marcas más novatas, como la francesa Archos. Sebastián Brilli, presidente de Gasei, la distribuidora de Archos en la Argentina, señaló que "en 2015 produjimos 100.000 teléfonos y estimamos 140.000 para este año". Es decir, la mayoría de las marcas pronostia mayor producción y ventas para este 2016.

Caso por caso

HuaweiEste año ya presentó dos nuevos modelos: el P8 Lite y el Y6. El primero ya vendió 10 millones de unidades a nivel mundial y se caracteriza por una pantalla HD de 13 MP y pantalla HD de 5 pulgadas. El Huawei Y6, orientado a quienes andan en movimiento, posee una cámara de 8 MP, dotada de un snapshot ultra rápido y una función llamada All Focus que permite tomar fotos en cualquier ocasión. En 2015, Huawei colocó más de 300.000 equipos en el mercado argentino. Este año prevé superar el 1,2 millón de unidades.MotorolaEn 2015 apostó sus fichas a su línea Moto X Play, que se destaca por contar con una batería de dos días de duración. Su cámara de 21 MP posee flash doble y corrección de colores, además de una cámara frontal de 5 MP para selfies. La pantalla de 5,5 pulgadas permite disfrutar de videos grabados en full HD. A esta línea, le siguen Moto X segunda generación, Moto G y Moto E, de gamas media alta, media y baja.AlcatelRecientemente decidió dejar atrás el nombre Alcatel Onetouch, para pasar a ser Alcatel, a secas, con nuevo logotipo, destinado a conquistar a las generaciones más jóvenes. Sus modelos más nuevos son los de la serie IDOL 4, que innova con la incorporación de realidad virtual en la misma caja en que está embalado. El VR-in-the-box es la caja del teléfono que se convierte en un par de lentes de realidad virtual. A esto se suma la serie POP 4, de diseño curvo y estructura delgada, que pone énfasis en las selfies.SamsungContinúa poniendo el foco en su línea Galaxy S. Traerá este año el Galaxy S6 Edge+, que cuenta con una pantalla de ambos bordes curvos ampliada y mejorada. Se sumarán los lanzamientos del Galaxy Note 5, el Galaxy S7 y S7 Edge, además de la nueva generación de la línea Galaxy A. La compañía, que el año pasado integró 3,95 millones de equipos, de acuerdo a los datos del Sistema María, prevé un comportamiento estable para 2016.LGEl equipo mejor posicionado de la compañía coreana es el G4. A este modelo se suman los smartphones Leon LTE y Spirit LTE, del segmento masivo, que captaron la atención del público debido a una buena relación precio-calidad. Para este año, la empresa prevé ampliar la cartera de equipos LTE en todos los segmentos de precio. A principios del segundo semestre lanzará el G5, con diseño modular, presentado en el MWC, de Barcelona.SonyTiene como insignias los Xperia Aqua. El M4 cuenta con una cámara de 13 MP a prueba de agua, batería que dura dos días y pantalla de 5 pulgadas HD. Para este año, presentará modelos para distintas gamas, pero con el acento en la potencia de la cámara y su resistencia al agua.ArchosLa marca francesa viene haciéndose un lugar en el mercado argentino con teléfonos de gama media, y prestaciones sencillas. Prevé incrementar el número de unidades vendidas en el país en un 40%, y traer al país la línea Diamond, la de más alta gama, caracterizada por una pantalla full HD de 5,5 pulgadas, cámara frontal de 20,7 MP y otra cámara de 8 MP gran angular con flash combinado. También, avanza con la línea 50 Helium+, 50c Platinum y 45c Titanium, todos Android, que oscilan entre $ 2.000 y $ 5.000, con doble SIM.NoblexLa marca de Newsan decidió avanzar con su línea de smartphones para completar la categoría de consumo masivo. Así, surgió la línea Noblex Go, integrada por tres modelos: GO1, GO2 y GO+, que se integran con el resto de los dispositivos Noblex. El Go+ es de más alta gama, con pantalla de 5,5 pulgadas y se ofrece, igual que los otros modelos, liberado.PC BoxTambién se sumó al mercado de smartphones recientemente, lanzando dos modelos: el ART y el BEE. Ambos se destacan por contar con pantalla de 8 MP, dotados de buena capacidad de memoria RAM, a fin de acelerar cualquier actividad de procesamiento dentro del equipo. La diferencia entre uno y otro radica en el tamaño de la pantalla. Se venden, además, liberados.MicrosoftCerró 2015 presentando la nueva línea de Microsoft Lumia, pero esta vez en la categoría de alta gama. El 950 y el 950 XL, ambos con Windows 10 y procesador Snapgragon. Si bien las características generales son similares, aunque pueden diferenciarse en tamaño y potencia de la cámara, se trata de equipos de alta gama. Ambos superan las 5 pulgadas de tamaño, con pantalla de 5,2 pulgadas y cámara Pure View de 20 MP.