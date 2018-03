Si seguís usando BlackBerry, olvidate de WhatsApp

No todas son buenas noticias. WhatsApp recientemente anunció que alcanzó los 1.000 millones de usuarios pero habrá algunos que dejarán de formar parte de ese grupo. La empresa comunicó que el servicio dejará de estar disponible a fines de 2016 para dispositivos BlackBerry (incluyendo el sistema operativo BlackBerry 10), Nokia (Symbian y S40) y aquellos que utilicen Android 2.1 y 2.2 y Windows Phone 7.1.

Cuando WhatsApp comenzó sus operaciones en 2009, los dispositivos BlackBerry fueron su principal fuente de usuarios. De hecho, según informa la compañía liderada por Jan Koum, el 70 por ciento de los smartphones vendidos eran Nokia o BlackBerry.

La historia hoy es otra. Nokia no existe más como fabricante de celulares y BlackBerry se mantiene tambaleante en el mercado, pero ya incorpora Android como sistema operativo de sus equipos. "Cuando comenzamos en 2009, el App Store de Apple tenía unos pocos meses de vida y el 70% de los smartphones eran de Nokia o BlackBerry. Ahora el 99,5% de las ventas actuales están dominados por dispositivos de Apple, Google o Microsoft", explicaron en el blog oficial de WhatsApp.

"Esta fue una decisión difícil de tomar para nosotros, pero recomendamos actualizar a un celular más nuevo con Android, iOS o Windows Phone antes del fin del 2016", aseguraron. No debería resultar sorprendente, sin embargo: la otrora líder en el sector móvil alcanza apenas el 1% del mercado global, según StatCounter.