El iPhone más caro del mundo

10.000 empleos robóticos

Nokia + Android

Samsung en problemas

Según el retailer online Linio, en Venezuela el popular smartphone de Apple cuesta u$s 97.000, y es el más caro del mundo. La Argentina, por su parte, está cuarta, con u$s 900, detrás de Singapur (u$s 970) y República Dominicana (u$s 965).Ya hay 10.000 Pepper, el robot de SoftBank, trabajando en todo el mundo, en lugares como, por ejemplo, un Pizza Hut en Singapur, cruceros, un hospital en Bélgica y algunas casas en Japón.La empresa que comercializa la marca, HMD Global, ya lanzó en China el Nokia 6, que ahora corre con sistema operativo Android (en reemplazo del Windows Phone). Se espera el anuncio del despliegue global el próximo 26 de febrero, en la Mobile World Congress, que tendrá lugar en Barcelona, España.El VP de Samsung Electronics y cabeza "de facto" de la compañía hermana, Samsung Group, fue señalado en Corea del Sur como sospechoso en una investigación por coimas dentro del "Choi-gate" que involucra a la presidenta del país asiático, Park Geun-hye.