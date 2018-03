57%

Estafa en WhatsApp

$ 1 millón

Falleció Ray Tomlinson, inventor del e-mail

fue la proporción de celulares 4G, sobre el total de producidos en 2015 en el país. Creció desde un 3% en 2014, según datos deCarrier y Asociados.ESET Latinoamérica detectó una nueva oleada de estafas en mensajes de usuarios de esta app que utilizan emojis. Las mismas provocan posibles acciones maliciosas.le debe el Estado argentino a Google. Si bien el pago lo realiza Télam, en la agencia no tienen registro de no haber realizado pago.El “padre del e-mail” falleció a los 74 años a causa de un paro cardíaco. En 1971, envió el primer correo electrónico que incluía el uso del arroba, desde la cuenta tomlinson@bbn-tenexa de la red Arpanet. El ingeniero, sin embargo, no recordaba que escribió en aquel momento que, años después, pasaría a la historia. De hecho, Tomlinson tuvo que esperar hasta 2012 para ser incluído en el Salón de la Fama de Internet.