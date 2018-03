Se pierden u$s 16 millones anuales por fallas en el backup de datos

De acuerdo a una investigación encargada por Veeam Software, compañía proveedora de soluciones de disponibilidad de información, el tiempo de inactividad en las empresas produce pérdidas millonarias. Consecuentemente, existe una creciente brecha entre las demandas de los usuarios y la capacidad de IT para garantizar que las los negocios estén siempre en operación.

El informe, realizado por Vanson Bourne, consultora independiente de investigación de mercado en tecnología, durante 2015, arrojó que el 84% de quienes toman decisiones relacionadas con la adquisición de IT dentro de las empresas admite que padece de una “brecha de disponibilidad” entre lo que el área de IT puede ofrecer y lo que los usuarios exigen (un 2% más que en 2014). Esta brecha causa pérdidas tanto en ingresos como en baja de productividad, que alcanzan hasta u$s 16 millones al año, de acuerdo a Vanson Bourne. Además, esta diferencia tiene un impacto negativo sobre la confianza del cliente y la integridad de la marca, del orden del 68% y 62% de los encuestados, respectivamente.

Las pérdidas han aumentado u$s 6 millones en los pasados 12 meses, a pesar de que la mayor parte de los encuestados indicaron haber implementado medidas para reducir los incidentes de disponibilidad, y que el 48% de todas las cargas de trabajo fue clasificado como de "misión crítica" (dicho porcentaje alcanzará un 53% en 2017).

Los encuestados reconocen que, en promedio, experimentan 15 eventos de inactividad inesperados por año, y que la duración de dicha inactividad en aplicaciones críticas ha aumentado de 1,4 a 1,9 horas de un año al siguiente (y de 4 a 5,8 horas en el caso de aplicaciones no críticas).

De hecho, casi la mitad sólo prueba sus aplicaciones de backup una vez al mes, o incluso con menor frecuencia. Y de aquellos que síprueban sus aplicaciones de respaldo, sólo el 26% prueba más del 5% de las mismas.

"Al hablar con más de 1.000 referentes y decisores de compra de IT, uno espera que haya alguien que todavía esté luchando para poder cumplir con las necesidades de un negocio siempre activo, la empresa que opera 24-7-365, pero estos hallazgos son alarmantes", declaró Ratmir Timashev, CEO de Veeam. "En la economía actual, donde la velocidad y la fiabilidad son imprescindibles, esto es inaceptable", subrayó.

Sebastián De Toma