Reacciones al acuerdo entre Fintech-Telecom

La aprobación de la venta de Telecom Argentina al fondo Fintech, del mexicano David Martínez, por parte del Enacom abrió un nuevo escenario en las telecomunicaciones.

Con esta operación, anunciada en septiembre de 2013 pero rechazada en octubre de 2015 por la Aftic, el fondo adquiere el control accionario en la compañía, aunque su participación como socio minoritario en Cablevisión (40%) podría dar lugar a la judicialización del proceso.

Martín Becerra, especialista en política de medios, sostiene que la decisión de Enacom (organismo que sucedió a Aftic) contradice el DNU 267 de Macri. "Al autorizar el ingreso de Fintech a Telecom está violentando lo dispuesto por el DNU. Este dice expresamente, en su artículo 10, que los concesionarios de Servicio Básico Telefónico, que son Telefónica y Telecom, no pueden prestar servicios de televisión por cable sino hasta 2018, que puede extenderse a 2019", explica el especialista y agrega que en el artículo 12 "las restricciones y obligaciones son de aplicación a los titulares de cualquier participación social" y, si bien Fintech no es la controlante de Cablevisión, "tiene el 40% y es parte de la sociedad".

Para clarificar, Becerra explica que, por ejemplo, Telecentro no estaría alcanzado por esta restricción porque "no es un concesionario de telefonía básica, no es un heredero de Entel". Por su parte, el investigador Gustavo Fontanals coincide, y advierte la falta de información oficial. "No hay resolución oficial de la reunión del Enacom que de cuenta de por qué se autorizó. Sería muy difícil de justificar". Para Becerra, además, "si se respetará el DNU, lo que tendría que haber hecho Enacom es exigir que el fondo de inversión "venda su participación en Cablevisión" o que, caso contrario, "no entre a Telecom". Ambas compañías superarían el 60% de share en el mercado de Internet residencial, y rondarían el 50% en el servicio de telefonía fija y el 40% en telefonía móvil y TV paga.

Por Esteban Lafuente y Sebastían De Toma