Qué esperan tres firmas locales del MWC

Qubit.tvRubro: Video On Demand- ¿Qué tecnologías/tendencias marcarán el MWC 2016?La feria principalmente estará dominada por el fenómeno 5G (evolución del 4G, es decir, mayor ancho de banda para los usuarios) ya que muchos de los servicios como e-commerce, video on demand, gaming, ya migran al móvil y aparecen con innovaciones claramente enfocadas en los móviles. El uso de smartphone y banda ancha móvil crece a tasas superiores a cualquier otra pantalla y/o tipo de acceso a Internet, lo que desemboca en lo que muchos llaman la revolución móvil.- ¿Cómo será su agenda de relacionamiento y objetivos?El foco estará en contar a los principales operadores móviles de la región y el mundo nuestra experiencia de llevar servicios de video on demand (VOD) a usuarios móviles, y cómo estos casos de éxito impactaron positivamente en los operadores. Creemos que el mayor potencial de crecimiento del VOD está en los usuarios móviles.- ¿Qué innovaciones espera ver en la temática de VOD y contenidos?Tenemos la chance de encontrarnos con proveedores de tecnologías de VOD de todo el mundo, muchos de los cuales tienen alto grado de especialización. Todos los años se presentan mejoras e innovaciones que podemos aplicar a nuestra plataforma para mejorar la experiencia de usuario. El crecimiento exponencial de consumo de video a través de redes móviles plantea un desafío tecnológico para poder aprovechar los recursos de ancho de banda de la forma más eficientemente.KickadsRubro: Mobile Advertising- ¿Qué tecnologías/tendencias marcarán el MWC 2016?El MWC es un evento que marca tendencia en tres aspectos fundamentales: smartphones, telecomunicaciones y movilidad. En el primer tema, las novedades pasan por el lanzamiento del Galaxy S7, que contara con una pantalla Turtle Glass; Sony presentará el XPERIA Z6, con pantalla 4K y LG el G5, que incorpora un lector de Iris y huella dactilar.En telecomunicaciones se esperan novedades en 5G, que estiman estará en funcionamiento para 2020. En movilidad, las principales novedades estarán en la reafirmación en el mercado de los smartwatches, con modelos nuevos de varias marcas, incorporando cada vez más funciones.- ¿Cómo será su agenda de relacionamiento y objetivos?Nuestra agenda es muy variada. Nos encontraremos con proveedores, clientes y referentes de la industria. Nuestra intención es conocer las nuevas tendencias en mobile advertising, buscar plataformas/tecnologías que necesiten representación en América latina, e iremos en búsqueda de nuevos clientes.- ¿Qué innovaciones espera ver en la temática de advertising?Esperamos ver una evolución en la compra programática y fundamentalmente nuevos formatos publicitarios que inspiren a los anunciantes. Kickads, además de poseer trafico con publishers propios (desarrolladores de apps y mobile webs), compra inventario publicitario en "mercados centrales" de publicidad móvil. Estos, llamadas Adnetworks, concentran el tráfico de la mayoría de las apps que tenemos en nuestro celular, y aprovechan este tipo de eventos para presentar los nuevos formatos.VeriTranRubro: Banca Digital móvil- ¿Qué tecnologías/tendencias marcarán el MWC 2016?La tendencia que marcará el Congreso será el avance de Internet de las Cosas, principalmente en dispositivos wearables. Notamos que los usuarios buscan cada vez más tecnologías que se adapten y sean funcionales en sus actividades cotidianas. Para la industria financiera, consideramos que el modelo de negocios tiene que ser acorde a estas tendencias.- ¿Cómo será su agenda de relacionamiento y objetivos?VeriTran contará con un stand donde presentaremos nuestra plataforma de soluciones de Banca Digital, VeriTran Suite. Nos acompañarán dos de las principales entidades financieras de la región que contarán su experiencia en relación a la implementación de nuestros servicios. El objetivo es acercar soluciones que permitan que los pagos móviles se desarrollen en Latinoamérica.- ¿Qué innovaciones espera ver en la temática de banca digital?Las innovaciones estarán alineadas con la necesidad de dar respuesta a los nuevos comportamientos, y a su vez lograr la inclusión de la totalidad de la población en el sistema financiero. Más allá de que los pagos móviles sean una herramienta funcional para el usuario, conllevan también una función más abarcativa, de impacto social. El pago electrónico puede ser una forma de disminuir los costos en zonas donde no tienen acceso a la banca y permitir que personas que no cuentan con tarjeta de crédito realicen compras online.Manuel Parera