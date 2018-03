Prácticas utilizadas en Seguridad IT

- Comience con los empleados en primer lugar. Hay empresas que aprovechan con éxito la seguridad como un habilitador de negocios, mediante la evaluación de las actividades del día a día de sus empleados. Gracias a esto, aprenden dónde es más probable que ocurra, y por qué existen las brechas de seguridad.

- Centralizar la gestión de identidad. Un componente crítico a la hora de tener una seguridad transparente y sin fisuras, es un sistema de gestión centralizada de identidades.

- Involucrar a los clientes: contarle acerca de cómo se van a proteger sus datos es una gran manera de retenerlos, e incluso a asegurar nuevos clientes.

- Desarrollar políticas de cumplimiento proactivas. Con demasiada frecuencia, las empresas permiten que preocupaciones de seguridad y cumplimiento se interpongan en el camino de la implementación de tecnologías innovadoras.

- No se olvide de las máquinas: La mayoría de las empresas aún no se han enfrentado con el concepto de redes de máquina a máquina (M2M), o la Internet de las cosas (IoT). Tal vez piensan que estas tecnologías no se aplican a ellos.



Fuente: Marcos Nehme, Director Technical Division Latin America & Caribbean de RSA