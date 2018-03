Posiciones que anticipan tendencias

En los últimos tiempos surgieron algunas profesiones que rápidamente se volvieron centrales para cualquier compañía, que busca aumentar sus ventas y posicionarse mejor en el mercado de la mano de la tecnología.

Es el caso del desarrollador software y web, desarrollador móvil, experto en SEO y SEM/ASO, y el especialista en Big Data.

Sin embargo, la evolución de las carreras vinculadas a lo tecnológico no termina ahí. De hecho, la ONG World Future Society vaticina que próximamente existirán especialistas en seguridad biométrica. Se trata de técnicos capacitados para diseñar soluciones tecnologías biométricas y mejorar funciones de los dispositivos relacionadas al reconocimiento de la voz del usuario, entre otros. Este tipo de profesional será requerido por empresas desarrolladoras de software, compañías de seguridad y gobiernos. Recientemente se crearon algunas licenciaturas vinculadas a esta área en Estados Unidos.

Otra posición del futuro es la de "especialista en archivo virtual". Dada la cantidad de datos que se producen de manera constante, la persona que ocupe este rol tendrá que organizar y proteger toda la información de una organización. Vanina Cipriano, Directora de Accenture Digital, reflexiona acerca de las implicancias que tiene la tecnología en las distintas áreas de la empresa y explica que seguramente surgirán en breve algunos puestos relacionados a necesidades del futuro, tales como el manejo de los aspectos legales, éticos, sociales y al cuidado del medio ambiente. "Estas posiciones no estarán dentro de áreas de IT, pero deberán acompañar la evolución tecnológica", explica. Como ejemplo, menciona a abogados que deberán estar preparados para atender casos como si un drone, que está haciendo un delivery se descompone, cae y daña a un tercero. Otro caso: ¿hasta dónde se puede llegar con el análisis de datos y el ADN digital de las personas, y hasta dónde se puede ser invasivo en función de los gustos y preferencias en su vida digital?

La ejecutiva indica que también surgirán posiciones vinculadas con el reciclaje y tratamiento de desechos electrónicos como chips, baterías y plaquetas. "No sé qué nombres tendrán, pero sin dudas quienes las ocupen deberán ser perfiles versátiles, desestructurados, con pensamiento innovador y que tengan la capacidad de adaptarse rápidamente a cambios. Sin dudas, la vida útil de estas posiciones tenderán a ser cada vez más cortas y se irán transformando con el paso del tiempo", concluye.

D.S.