Popular versión de Popcorn Time llegó al navegador

No es la primera vez que alguien lanza una versión de Popcorn Time para ser utilizada desde el navegador. Sin embargo, en esta oportunidad uno de los principales grupos de desarrolladores de la aplicación está detrás del último intento de llevar el servicio al browser. Los creadores de popcorntime.se, una de las versiones más populares de la app y la única que logró sobrevivir a las demandas de distintas organizaciones, anunció el lanzamiento de Popcorn Time Online.

Se trata de un sitio que permite ver películas y series utilizando un complemento para el navegador como medio para reproducir cualquier tipo de formato de video. El sistema se llama Torrents Time y es el núcleo de esta nueva versión.

La versión online de .se cuenta con un diseño similar a la de su versión desktop y también cuenta con la posibilidad de transmitir directamente a la televisión a través de Chromecast, Airplay y DLNA.

Por otra parte, el desarrollo es open source y puede ser descargado desde Github. Según sostienen los creadores de este servicio en su blog, cualquiera puede crear su propia versión "con tan solo copiar los archivos al directorio web" del usuario.

Este tipo de sitios no son nuevos. Sin ir más lejos, el sitio argentino Cuevana fue tal vez el caso más trascendente. A diferencia de Popcorn Time Online estos sitios no se basaban en torrents, sino que usan distintos sitos de alojamiento de archivos como fuente.