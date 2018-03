No hay que ser un matemático

"La tecnología es un área fantástica de aprendizaje permanente, divertido, con impacto social y económico. No podemos dejar que gran parte de la población quede fuera de este mundo", dice Lucila Rodríguez, Business Development Manager de Girl in Tech, y recomienda buscar un "Role Model" (es decir un modelo que inspire lo que se quiere ser) para tener certezas sobre posibilidades de trabajo, ventajas y oportunidades. "Hay que estar preparadas para el ambiente y no desanimarse por la desigualdad de género. Co-crear con otros es vital para resolver los desafíos que se avecinan", recomienda Rodríguez.

Una mente abierta y dejar de lado prejuicios, como el ser un experto en matemáticas o vivir conectado a la PC, resultan clave: "Lo que se busca es la forma de resolver un problema o brindar un servicio", finaliza.