"Mobile First" como filosofía

El concepto de "Mobile First" es una filosofía, una manera de encarar cómo solucionar la capacidad multidevice que adquirieron los consumidores y una forma de facilitarnos la labor que ya generó buenas prácticas y que tomó mucha fuerza por la importancia que significa actualmente y a futuro.

Esto tiene que ver con el hecho de que en la Argentina y en el mundo, el número de visitas a nuestros canales online a través de dispositivos móviles o tablets, que en muchas categorías o sectores es mayor que por desktops y que seguirá en aumento. Ya para fines del 2015 el tráfico móvil superó el tráfico web, según datos de Google Engage.

Lo importante del concepto referido también es lograr en forma sencilla y consistente, crear experiencias móviles que faciliten las relaciones con el cliente, que permita monetizar, y principalmente combine lo físico con lo digital para impulsar el crecimiento de la empresa o emprendimiento, ayudando a lograr un una excelente experiencia de compra omnicanal.

En este contexto, es fundamental crear "los activos básicos" de la onmicanalidad que son la materia prima para ser exitoso con la filosofía mobile first. Entre estos activos se encuentran el Masterdata Catalogo, Masterdata Clientes y Masterdata Pricing, que en lenguaje sencillo, implican tener "disponible" en cualquier momento y para cualquier tipo de canal o punto de contacto o de venta, toda la información de los clientes desde una visión 360 y "end to end".

Consejos

Las empresas que se quieran sumar a esta filosofía deben saber que, en general, el costo varía según el tamaño y lo pesado que sea la "mochila" que acarrean del pasado. Por ejemplo, sistemas legados anticuados de poca performance y escalabilidad sin la posibilidad de interconexión a través de APIs. No obstante, siempre hay soluciones creativas de baja inversión, que permiten avanzar hacia el objetivo planteado, logrando victorias y resultados que faciliten profundizar el cambio.A las organizaciones o empresas que quieran sumarse a esta tendencia que no tiene vuelta atrás, les digo: "Hay que pensar a lo grande, empezar despacio y estar preparado para crecer y desarrollarse rápidamente".En este sentido, entre los principales errores que cometen las firmas que quieren ser "mobile-first" es invertir mucho en las primeras movidas o iniciativas y no seguir el consejo anterior.Por eso, reitero: la premisa básica de todo lo que hagas en mobile es que tiene vida y, seguramente, lo primero que hagas no sea lo mejor y lo más valorado, sino el primer escalón de una escalera sin fin.