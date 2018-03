Microsoft, Facebook y Google apoyan a Apple frente al FBI

Apple no está solo. Luego de comunicar que no crearía un acceso a todos los iPhone a pedido del FBI, varias de las principales compañías tecnológicas apoyarán a la empresa liderada por Tim Cook.

Google, Microsoft, Facebook, Yahoo! y Twitter son algunas de las firmas que lo harán, según informa Buzzfeed News.

Microsoft presentará "un escrito a la Justicia" en los próximos días para apoyar a Apple y el resto de las empresas nombradas también planean dar un paso similar.

Según confirmaron voceros de Amazon, Facebook y Twitter, las compañías están trabajando en distintas propuestas para comunicar su apoyo.

Otra empresa que también podría sumarse es Box, la compañía de almacenamiento en la nube. Pese a que no brindaron una declaración oficial, su CEO, Aaron Levie, sostuvo en una conversación telefónica que está de acuerdo con la posición de Apple.

La fecha límite para presentarse como amicus curiae es el 3 de marzo próximo y se presentarán grupos privados interesados en proteger la privacidad de los datos.