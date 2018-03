ML, en números

Según los resultados fiscales anunciados por MercadoLibre a fines del mes de febrero, en la plataforma se vendieron 128,4 millones de artículos durante 2015, lo que representó un crecimiento del 26,8% respecto al año anterior, con un volumen total de ventas de u$s 7.200 millones. Por su parte, en MercadoPago se realizaron 80,4 millones de operaciones, 73,7% más que durante 2014. El volumen total de pagos fue de u$s 5.200 millones. En total, la ganancia neta anual de la empresa fue de u$s 105,8 millones o u$s 2,40 por acción.