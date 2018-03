Los puestos IT que marcarán tendencia

El fenómeno del Big Data, los nuevos retos vinculados a la seguridad de la información y el rol de los negocios digitales son algunos de los factores que impulsan nuevas posiciones dentro de los organigramas de las organizaciones. Un ejemplo: la consultora Gartner predice que el 50% de todas las compañías en industrias reguladas tendrán un Chief Data Officer (CDO) hacia 2017. Al respecto, un estudio realizado por IBM concluye que "es casi una negligencia no tener alguien que supervise un activo tan crítico como los datos".

En la Argentina aún hay pocas firmas que cuentan con ejecutivos exclusivamente abocados a las cuestiones vinculadas con los datos, aunque la tendencia está en alza.

La filial argentina de la alimenticia Danone, que cuenta con más de 5.000 empleados, generó nuevas posiciones el año pasado atendiendo la necesidad de acompañar el negocio en lo relacionado con marketing digital, e-commerce y la interacción en redes sociales.

"Incluimos la posición de Digital Marketing Analyst debido a que la forma de relacionarse con el consumidor cambió y seguirá por la senda de la transformación digital, por ello es fundamental este especialista para poder conocer y comunicarnos con el consumidor bajo este nuevo lenguaje", explica Karina Cáseres, Directora de Sistemas de Danone Argentina.

Para acompañar este camino, opina que es indispensable que desde el área de Tecnología sean un aliado para los demás sectores, "un facilitador que acompaña la estrategia digital delineada por el área de Marketing".

Lo digital, tomado en serio

Fundado en 1905, Banco Galicia cuenta con más de 7,5 millones de clientes, tanto individuos como empresas. A fines de 2015, la entidad creó la posición de Gerente Digital, que es ocupada por Emiliano Porciani, de 38 años. "Mi función es ocuparme del mundo digital de cara a los clientes. Esto incluye desde lo que sucede en redes sociales hasta el móvil y el home banking", explica. Aclara que el nuevo cargo es crucial porque el 90% de las interacciones de los clientes ya se da a través de canales digitales, "por eso es relevante tener una gerencia específica".

Su desafío no es fácil porque también está a su cargo un laboratorio de innovación que observa las mejores prácticas digitales de cualquier industria, para analizar su implementación en el banco. "Mi objetivo es mejorar la experiencia del usuario a través de los canales digitales y aumentar el nivel de bancarización. En simultáneo, también trabajo para que los activos digitales tomen cada vez más relevancia para los clientes", explica este licenciado en Administración de Empresas, que realizó varios cursos de posgrado.

Nicolás Loreti también tiene una posición novedosa: es Talent & Data Manager de Tienda Nube, una plataforma para que las empresas puedan crear sus propias tiendas online. Actualmente, la firma cuenta con 70 empleados en la Argentina y Brasil, y ya han creado más de 200.000 tiendas.

El puesto surgió en enero de 2015, y Loreti, que tiene 26 años y es Ingeniero Informático, lo ocupa desde entonces, reportando al CEO. "En mi equipo hay dos personas, una que se encarga de buscar datos más crudos de forma analítica, a través de herramientas de IT y programación; y otra que obtiene datos más cualitativos de nuestros clientes y su experiencia con las personas", explica.

En pocas palabras, su objetivo es descubrir qué necesitan los usuarios, cómo se comportan, qué cosas les sirven y cuáles no. Así, por un lado, da soporte a todo el resto de la compañía con datos y estadísticas para ayudar en la toma de decisiones; por otro, trabaja para mejorar la experiencia del cliente y darles valor.

"Esto nos permite, por ejemplo, distinguir qué es lo que hace una tienda que está logrando vender por Internet, de una que vende menos, o mejorar nuestras interfaces para que sea más simple configurar una tienda online". Similar es lo que hace Leo Aranda, como Data Scientist de avalancha.com, un sitio que cuenta con 31 empleados y facturó más de $ 220 millones desde que comenzó a operar, en mayo de 2014.

El ejecutivo sigue de cerca todo lo que sucede con el análisis de datos. De hecho, Aranda explica que a nivel macro, trabajan en conjunto para definir el roadmap de producto y las nuevas soluciones a implementar. Para resumir su jornada laboral, describe: "Por la mañana analizo indicadores de aplicaciones críticas que están en producción y reviso las tareas pendientes a ejecutar, las cuales son planificadas y priorizadas cada dos semanas con el equipo. Durante el día, interactúo mucho con la gente de Marketing y Operaciones para entender las necesidades que tienen, hago análisis estadístico, trabajo en la normalización e integración de datos de diferentes aplicaciones para mejorar nuestros modelos predictivos, y doy soporte en el análisis de resultados del negocio, entre otras actividades".

Los entrevistados poseen un mix de habilidades que no es fácil conseguir en el mercado. "Debe tener conocimientos sobre tecnología y el mundo digital, pero con una importante visión de negocios. Por este motivo, no sólo trabajo codo a codo con la gerencia Comercial, sino con el CIO, ya que lo digital no puede verse escindido del banco en general", ejemplifica Porciani.

Actualmente, su equipo está integrado por 12 personas que reportan directamente a él, más otras 65 que están distribuidas en otras áreas de la empresa.

Siguiendo la línea del ejecutivo de Banco Galicia, Aranda, que es Licenciado en Administración de Empresas y tiene 32 años, agrega que "utilizar los datos de manera intensiva permite mejorar el proceso decisorio en todos los niveles de la organización, para optimizar procesos y desarrollar nuevos productos", resume.

Los datos, bien blindados

Ya no es secreto que los datos se encuentran entre los activos más valiosos de cualquier organización. Por este motivo, en algunos casos su protección no depende directamente del CIO sino del Chief Information Security Officer (CISO).

Maximiliano Panzeri es Director de Seguridad de la Información en el proveedor de televisión satelital DIRECTV PanAmericana, firma que tiene más de 17,22 millones de clientes en América latina. "Antes de mi ingreso existían responsables o jefes de seguridad locales pero no había un programa de seguridad integral", recuerda este Ingeniero en Sistemas, de 36 años, que posee diferentes certificaciones en materia de seguridad y gestión de proyectos.

Panzeri reporta al CISO global de la corporación y, según cuenta, su función es clave para gestionar las amenazas que podrían comprometer la integridad, confidencialidad o disponibilidad de la información. "El principal skill de un CISO es su capacidad de comunicación, para comunicar los riesgos y las medidas para mitigarlos. Es necesario contar con un conjunto de habilidades gerenciales que permitan coordinar un equipo de trabajo multidisciplinario".

¿Vale la pena que una empresa invierta en una posición de este tipo? Según IBM, el costo mundial de las violaciones de seguridad trepó 15% en 2015, comparado con el año anterior, hasta alcanzar un costo total promedio de u$s 3,5 millones. A esto Panzeri agrega que todas las organizaciones sufren de manera continua ataques informáticos, en particular aquellas que se encuentran conectadas a Internet y a socios comerciales.

"La clave se encuentra en cómo prevenir la mayor cantidad de ataques posibles, y cómo responder de manera adecuada cuando estos ocurren", concluye.

Pero ¿por qué estas posiciones casi no existen en la Argentina? "Muchas firmas no le ven un impacto claro a estos puestos y consideran que se trata de un costo muy alto. Además, dar con la gente justa es complicado. A veces parece que se está buscando un unicornio porque las habilidades necesarias para el trabajo no se enseñan en ninguna universidad ni instituto. Es un rol que se va aprendiendo de forma muy autónoma y autodidacta", explica Loreti, aunque asume que muchos de los que ocupan estos puestos son matemáticos o ingenieros en informática, que tienen buenas capacidades, que les gusta la tecnología y los negocios.

Con respecto a los resultados de su rol en la empresa, el ejecutivo es optimista: "Mejoramos mucho el entendimiento de los usuarios. Ahora sabemos bien qué pasos deben seguir para tener éxito y realizar su primera venta rápidamente. En base a esto, rediseñamos todo nuestro proceso de onboarding de nuevos usuarios para sacarles distracciones y darle foco sobre estas cuestiones importantes que identificamos", afirma, y comenta que también analizan qué métodos de pago son más eficientes para mejorar la tasa de cobrabilidad, la comodidad para el cliente y la facturación. "Por último, identificamos mejoras en los layouts, que eran uno de los pedidos más importantes por parte de nuestros clientes, y logramos que ellos tengan más oportunidades de concretar una venta", destaca el ejecutivo de Tienda Nube.

Aranda también admite mejoras en avalancha.com desde la existencia de su posición: "Soluciones específicas de e-mail marketing que nos permitieron mejorar la tasa de conversión por tres. En prevención de fraude, incrementamos la productividad en un 70%", cierra.