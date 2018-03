Las elegidas

"Los equipos 2en1, que año a año continúan en crecimiento, serán cada vez más predominantes y por eso estamos ampliando nuestra oferta en ese segmento de productividad", comenta Fried, de Alcatel One Touch. Y agrega que debido a que permiten trabajar con los beneficios de la movilidad de una tableta, pero al mismo tiempo con funcionalidades y prestaciones de una laptop, las 2en1 resultan un producto ideal para el usuario que concentra más del 70% de su tiempo para el trabajo. "Con estos equipos no es necesario sacrificar la posibilidad de producir textos, administrar hojas de cálculo o aprovechar apps web, tanto en el uso particular como en el segmento empresarial, particularmente en las posiciones de Ventas y Marketing". Para Prince, las tablets aparecieron como algo "muy snobish" y caro. "Lo cierto es la evolución del celular inteligente sí actúo, aunque no totalmente, como una killer app frente a todo el resto de dispositivos, sobre todo si lo medimos en cantidad de usuarios o en tiempo de uso", destaca.