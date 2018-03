Las alternativas para estar en carrera

En un contexto en el cual los roles tecnológicos dentro de las empresas se están reconfigurando, son varias las instituciones educativas que están presentando sus planes de estudio para que profesionales de distintas disciplinas puedan capacitarse rápidamente, en cuestiones relacionadas con la tecnologías y los servicios IT.

En este sentido, la oferta educativa IT comprende desde maestrías hasta cursos cortos, pasando por las más tradicionales carreras y licenciaturas.

Por ejemplo, la Universidad Austral ofrece la maestría en Explotación de Datos y Descubrimiento del Conocimiento. En tanto, la Universidad de Palermo y el ITBA (Instituto Tecnológico de Buenos Aires) también cuentan con nuevas propuestas: la primera institución presentó el Programa Ejecutivo de especialización en Big Data, con una duración de 16 semanas distribuidas en 116 horas, mientras que la segunda opción ofrece una especialización en Ciencias de Datos, que está dirigida a profesionales con intereses en IT, y cuenta con una carga horaria de 369 horas.

Digital House es el primer coding school de la Argentina. Cuenta con cursos cortos y presenciales de hasta 30 alumnos sobre numerosas habilidades digitales, incluyendo Data Science, dirigido a programadores con cierta experiencia, que quieran aprender cómo manejar grandes volúmenes de datos y gestionarlos de manera eficiente.

Su campus, ubicado en el barrio de Belgrano en la Ciudad de Buenos Aires, también propone que los participantes trabajen en el desarrollo de sus ideas y formen parte de una comunidad basada en el trabajo colaborativo.

Modalidad online

Por supuesto, también hay propuestas internacionales, cuya cursada se desarrolla en una experiencia bajo modalidad a distancia (online).Dos ejemplos en este sentido son Coursera, que tiene cursos por ejemplo en Ciencias de Datos y Ciencias de la Computación, y el MIT OpenCourseWare, cuya oferta académica está en inglés.Con numerosas opciones académicas tanto en el exterior como en el país, depende de cada uno de los interesados cuáles sean sus preferencias para capacitarse con el objetivo de ocupar uno de los nuevos puestos tecnológicos que están surgiendo en las corporaciones de la Argentina y del resto del mundo. Un punto clave para apuntalar un sector en constante crecimiento.