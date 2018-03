La inversión en IT se reducirá un 0,5% durante 2016

Los gastos en tecnología a nivel mundial rondarán los u$s 3,49 millones durante 2016, lo que supondrá una reducción de 0,5% respecto a 2015, de acuerdo a datos suministrados por Gartner. La predicción en el trimestre anterior era de un crecimiento de 0,5% y desde la consultora explican que es por fluctuaciones en las divisas.

"Hay un trasfondo de incertidumbre económica que está llevando a las organizaciones a ajustarse el cinturón, y el gasto en IT es una de las víctimas", comentó John-David Lovelock, vicepresidente de investigación en Gartner. Agregó: "Al mismo tiempo, la necesidad de invertir en IT para apoyar los negocios digitales es más urgente que nunca". Para convertirse en líderes en el nuevo escenario digital, las compañías están llevando a cabo "duros esfuerzos por optimizar los costos en algunas áreas para financiar los negocios digitales en los demás", puntualizó el ejecutivo.

El investigador puso como ejemplo a los recortes en la optimización y mejoramiento de sistemas heredados (legacy), que se están redirigiendo a la financiación de iniciativas digitales. "Se está logrando mucho más con la misma cantidad de inversión", dijo Lovelock.

Por supuesto, los gastos en los distintos ítems no evolucionarán de la misma manera. Los más afectados serán los dispositivos electrónicos y los servicios de telecomunicaciones, en los cuales no se prevé un crecimiento; mientras que el resto de las áreas se beneficiarán con un aumento en sus presupuestos para lo que resta del año. En este sentido, el segmento de los dispositivos (PC, notebooks, tablets, smartphones e impresoras) sufrirá una caída de 3,7% en sus ingresos, que alcanzarán los u$s 626.000 millones. Las telecomunicaciones gastarán un 2% menos, por lo que la cifra será de u$s 1,4 billones. En contraposición, los gastos en sistemas de centros de datos aumentará un 2,1% respecto al año anterior y se ubicará en u$s 175.000 millones. También se incrementarán los gastos en software empresarial (4,2%) y en servicios tecnológicos (2,1%), con lo que este último sector volverá a crecer tras una ristra de números negativos. Las estimaciones son muy positivas para Japón y la India, lo que equilibra la balanza por las predicciones negativas para Brasil, China y Corea del Sur.

S.D.T.